ВС РФ с начала войны убили в Харьковской области около 800 человек, — глава ОВА Синегубов

В результате боевых действий, по словам руководителя ОВА, также пострадала гражданская инфраструктура. ВС РФ в регионе уничтожили свыше 2500 многоквартирных домов.

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С первого дня полномасштабного вторжения ВС РФ в Харьковской области погибло около 800 гражданских. Такие цифры в интервью Фокусу озвучил руководитель областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

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По его словам, в результате массированных обстрелов ВС РФ с момента вторжения в регионе погибло около 800 гражданских лиц.

Олег Синегубов отметил, что жертвами оккупантов также становились несовершеннолетние лица — около 30 детей.

"Мы должны понять, и мы уже понимаем, что наш сосед никуда не денется. И мы должны принять абсолютно все меры безопасности: военные, логистические, стратегические. Нужны военно-фортификационные постройки на границе с Российской Федерацией — а у нас это 315 км", — продолжил топ-чиновник в интервью Фокусу.

Глава Харьковской ОВА также сообщил, что в результате боевых действий серьезно пострадала гражданская инфраструктура, которую оккупанты целенаправленно обстреливали из тяжелого вооружения. С первого дня войны в регионе уничтожено свыше 2500 многоквартирных жилых домов.

"Если мы говорим об объектах культурного наследия, административных зданиях, школах, детских садах — тоже очень значительное количество. Мы сейчас подготовили полный отчет для Офиса президента, а также международным партнерам — по каждой сфере", — подчеркнул Синегубов и предупредил, что на восстановление разрушенной инфраструктуры в Харьковской области необходимо несколько миллиардов долларов.

Также глава ОВА рассказывал, что на данный момент ВС РФ контролируют 20-25% территорий региона. Помимо этого, Олег Синегубов самым сложным периодом для Харьковской области считает первые десять дней войны, когда российским танкам удавалось заезжать в город.

Больше о ситуации в Харьковской области, в которой проходит контрнаступление ВСУ, читайте в интервью Фокуса с руководителем военно-гражданской администрации Олегом Синегубовім.