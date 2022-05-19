Первые дни войны были самыми тяжелыми, танки ВС РФ заезжали в Харьков, — глава ОВА Синегубов

После вторжения россиян, по словам главы Харьковской ОВА, в самом городе также активизировались вражеские ДРГ, которые оперативно уничтожались военнослужащими.

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Первые десять дней полномасштабной войны оказались самыми тяжелыми и нескольким российским танкам удавалось заехать в Харьков. Такую информацию в интервью Фокусу озвучил руководитель Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, первые десять дней войны оказались самыми тяжелыми, и нескольким российским танкам удавалось заехать в Харьков. Однако, украинские военнослужащие оперативно уничтожили технику ВС РФ.

Глава Харьковской ОВА также раскрыл подробности ликвидации вражеской ДРГ, которую выявили в центре города.

"Велась активная борьба с выявлявшимися ДРГ на месте — с теми, которые не заходили, а непосредственно находились здесь. И это были значительные группы, не два человека, не три. Даже обнаружили диверсионную группу в количестве 15 человек, всех уничтожили. Фактически в центре города, возле парка им. Горького, а это — центральный парк отдыха в Харькове", — продолжил Синегубов в интервью Фокусу.

По мнению топ-чиновника, украинской армии удалось сдержать ВС РФ на рубежах Харькова, а в данный момент началась как более прогнозируемая деятельность оккупантов, так и понятные оборонительные действия защитников областного центра.

Отметим, что Олег Синегубов также рассказал, какой процент территорий Харьковской области на сегодняшний день контролирует российская армия.

Больше о ситуации в прифронтовой Харьковщине читайте в интервью Фокуса с руководителем областной ОВА Олегом Синегубовым.