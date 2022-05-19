Олег Синегубов, глава Харьковской ОВА — о возвращении жителей, коллаборантах и помощи Турции

Харьков постепенно оживает: каждый день в город возвращается около 2 тысяч жителей. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал Фокусу об оперативной ситуации на Харьковщине, о планах восстановления области, о том, как справляются с ситуацией аграрии, почему не уехали специалисты IT и как наполняется бюджет.

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Под оккупацией находится еще 25% территории Харьковской области

Какая оперативная ситуация в Харьковской области и можем ли мы сказать, что ВСУ и другие защитники Харьковщины ведут активные боевые действия?

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– Это факт, мы можем об этом говорить. У нас сейчас ведутся активные боевые действия на севере, на северо-восточном направлении нашей области и также на Изюмском направлении, которое последние два месяца является самой горячей точкой.

Действительно, наши защитники перешли в контрнаступление по Циркуновскому направлению и отбили этот населенный пункт. И в некоторых местах даже вышли к линии государственной границы, о чем непосредственно докладывали президенту Украины. Все мы видели эти обращения к президенту через соцсети.

[ + – ] Украинские бойцы доложили о выходе на границу с РФ в Харьковской области

На северо-восточном направлении наши защитники также ведут активные боевые действия по освобождению территорий. Это Старый Салтов – Волчанское направление. И, напомню, что Волчанск и Купянск – это те населенные пункты, которые оккупированы с самого начала военных действий. То есть, фактически, они во второй день войны попали под оккупацию.

[ + – ] Карта боевых действий на востоке Украины от Института изучения войны (ISW) на 17 мая

Относительно обстрелов Харькова. Они проходят уже не столь часто. Можно ли сказать, что благодаря их отсутствию в Харькове стало безопаснее?

— Благодаря нашим военным, которые как раз перешли к контрнаступлению и оттеснили врага от границ города Харькова, у нас стало гораздо тише. Уже несколько недель мы это фиксируем. Сегодня ночью было несколько единичных обстрелов — по Шевченковскому району и по нашей Салтовке. Но и сказать, что у нас абсолютно безопасно, мы пока не можем. Безопасность достаточно условна, потому что мы знаем: враг может нанести удар по любому району Харькова, по любой детской площадке, жилому дому или месту дислокации людей.

Какой момент в феврале-марте считаете критическим и опасным для обороны Харькова?

— Первые дни были тяжелыми. Первые десять дней, полторы недели — это были самые жестокие боевые действия, которые подходили к границам города. Несколько раз российские танки заезжали в Харьков, но они были уничтожены. Также велась активная борьба с выявлявшимися диверсионными группами на месте — с теми, которые не заходили, а непосредственно находились здесь. И это были значительные группы, не два человека, не три. Даже обнаружили диверсионную группу в количестве 15 человек, всех уничтожили. Фактически в центре города, возле парка им. Горького, а это – центральный парк отдыха в Харькове.

Мы удержали врага на рубежах Харькова. И можем говорить о том, что дальше началась более прогнозируемая активность врага, более прогнозируемые наши действия по обороне и т.д.

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Какое количество населенных пунктов Харьковщины находится под оккупацией? Сколько уже освободили?

— Около 20-25% территории Харьковской области сейчас находятся под оккупацией. Сначала было оккупировано 22 территориальных общины, сейчас уже меньше — этот показатель уменьшается практически каждый день. Однако чем дальше мы продвигаемся, тем труднее, потому что враг сейчас сосредоточил внимание на удержании позиций. То есть, это не сценарий Киева, Сум или Чернигова, когда враг уже понял, что он эту битву проиграл и отошел, изменив тактику. Здесь он держится — и мы, ценой жизни наших защитников, боремся за каждый метр нашей территории.

Около месяца назад в интервью вы заявляли, что два городских головы стали коллаборантами: это мэры Балаклеи и Купянска. Как оценить, сколько среди жителей Харькова оказалось коллаборантов?

— Областная прокуратура сейчас ведет около пятнадцати уголовных производств по фактам государственной измены. Части уже предъявили подозрение. К примеру, в первый раз предъявлено подозрение не заочно (как мэрам Балаклеи и Купянска), а конкретно: главе Старосалтовской общины и секретарю Ольховского сельсовета. Непосредственно двум лицам было предъявлено подозрение в госизмене.

В прошлом месяце Генштаб сообщал, что в Изюме оккупанты начали принудительную "мобилизацию" . Есть ли информация о количестве тех, кого таким образом "мобилизовали"? Где они сейчас?

— У нас есть информация, что они пытались это сделать, но фактически это был провал. То есть, они действительно заставляли людей либо выезжать из Изюма на территорию Российской Федерации, либо становиться в ряды своих вооруженных сил. Давали выбор: или — или. У нас нет информации, что кто-то вызвался вступить в ряды ВС РФ.

Харьковчане возвращаются — по 2 тысячи человек в день

Сколько жителей Харьковской области стали переселенцами после 24 февраля?

— Сейчас довольно трудно просчитать этот показатель. Мы знаем, сколько уехало из области. За первые 5 дней — около 700 тыс. человек покинули Харьков и область, и это те, кто воспользовался исключительно железнодорожным транспортом. Автотранспортом выехало еще около полумиллиона. Часть населения сейчас мигрирует по области.

Многие уже возвращаются в Харьков, продолжается регистрация внутренне перемещенных лиц. Например, в пригороде Харькова, городе Мерефа, проживают от 10 до 15 тыс. человек. Но сейчас там находится около 20-25 тысяч – показатель увеличивается за счет внутренне перемещенных лиц. В Первомайске обычно проживает 25 тысяч человек, но к ним 4800 уже прибавилось – это переселенцы. Чем дальше от Харькова, тем меньше этот прибавочный показатель. Люди у нас делятся на несколько категорий: выехавшие за пределы Харькова и Харьковской области; те, кто уехал за границу (но этот процент достаточно незначителен); и люди, которые мигрируют внутри области в поисках более безопасного места.

Сколько человек вернулось в Харьков?

— Каждый день в Харьков возвращается около 2 000 человек — и это только на поездах. На собственном автотранспорте тоже. В феврале — начале марта по Харькову ездило, условно говоря, тридцать машин гражданских, и мы все их знали. Сейчас уже видим и пробки, и очереди. Рынки переполнены — и так далее. Люди массово возвращаются, и сразу чувствуется, что в городе стало относительно безопасно.

Известно ли, сколько в Харьковской области погибло гражданских лиц?

— Примерно 800 человек. Из них около тридцати — дети.

[ + – ] В Харьковском метро до сих пор живет 4200 человек Фото: Getty Images

Что нужно сделать на Харьковщине после войны, чтобы регион стал более безопасным — на случай нового вторжения?

— Во-первых, мы должны понять, и мы уже понимаем, что наш сосед никуда не денется. И мы должны принять абсолютно все меры безопасности: военные, логистические, стратегические. Нужны военно-фортификационные постройки на границе с Российской Федерацией — а у нас это 315 км, на минуточку, очень длинный отрезок границы. Для того, чтобы действительно эффективнее противостоять врагу именно на границе. Прямо на границе.

Сколько объектов инфраструктуры уничтожено в Харькове и Харьковской области?

— Если речь о жилых домах, то это больше двух с половиной тысяч. И это не частные дома, а многоэтажки, многоквартирные жилые дома. Если мы говорим об объектах культурного наследия, административных зданиях, школах, детских садах — тоже очень значительное количество. Мы сейчас подготовили полный отчет для Офиса президента, а также международным партнерам — по каждой сфере. Сколько разрушено критической инфраструктуры, дорожной инфраструктуры… По кластерам, по каждому из направлений. И это миллиарды и миллиарды долларов на восстановление.

Турция может помочь отстроить Харьковскую область

На Киевскую область из резервного фонда уже выделили 400 млн грн, на Житомирщину — 100 млн грн. Сколько выделили на восстановление Харьковщине и сколько еще понадобится?

— Нас включили в эту программу, и сейчас на Харьковщину выделили уже 250 млн грн. Приблизительно половина идет на город Харьков, половина — на область. На уже освобожденные наши территории, наиболее пострадавшие, на восстановление критической инфраструктуры: котельные, энергосети, газопроводы и всего остального. Включая школы, кое-где — жилые дома. Это идет под контролем Министерства по развитию общин и территорий.

Но это только начало, эта сумма — только старт, дальше будут новые поступления, как только мы освободим территории, например, Циркуны. Мы сейчас проводим необходимый анализ — и уже думаем об отопительном сезоне 2022-2023 года, у нас есть несколько месяцев для этого. И, конечно, можем приступать к ремонту и восстановлению в тех территориальных общинах, где уже наступила относительная тишина. Там, где идут боевые действия или есть угроза боевых действий, мы, к сожалению, не можем проводить такие работы.

Есть ли предложения о помощи или восстановлении из европейских стран?

— Ведутся переговоры с Офисом президента, я участвовал в нескольких таких встречах. В частности, Турция заинтересована в том, чтобы взять шефство над восстановлением Харькова и Харьковской области. Знаю, что есть несколько предложений, но это будет решать Офис президента на уровне международной политики.

У многих харьковчан из-за обстрелов частично или полностью разрушено жилье. Сколько таких жителей и где их расселяют?

— У нас, например, есть Северная Салтовка, которая разрушена почти до основания. Сейчас мы должны предложить людям выход, временное жилье. Но не в виде уже имеющегося у нас городка для внутренне перемещенных лиц из Донбасса, который просуществовал с 2015 года. Не по такому примеру. Необходимо строительство полноценных домов, капитальное строительство. Есть проекты, есть программы Офиса президента, которые на это напрямую будут направлены. А сейчас мы должны обеспечить людям временное проживание. Поэтому, в частности, рассматриваем общежития вузов, санатории и т.д. Чтобы люди действительно возвращались, ведь очень многим просто некуда приезжать — их жилье, увы, разрушено.

[ + – ] Разрушенное в результате удара ВС РФ здание Харьковской ОГА, фото от 1 марта

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Работают ли в Харькове магазины и какова ситуация с продуктами питания?

— С начала военных действий у нас было две задачи. Первая: обеспечить наличие продуктов питания на полках супермаркетов, чтобы те, кто мог себе это позволить, пошли в магазин и купили продукты за деньги. Для тех, кто не мог себе это позволить — нужно было, чтобы они получали гуманитарную помощь бесплатно, именно продукты питания. Сейчас магазины открыты и продолжают открываться, их число ежедневно увеличивается, ассортимент налицо. Но мы по-прежнему продолжаем через пункты выдачи, которых у нас больше 80, раздавать гуманитарную помощь по городу Харькову и по области. Это также отдельная коммуникация с главами территориальных общин.

Сколько в Харькове домов до сих пор остаются без электроэнергии или водоснабжения?

— Эта цифра постоянно меняется. К примеру, сегодня мы уже обеспечили подачу газа 15 тысячам абонентов по Харьковской области. То есть, мы восстанавливаем критическую инфраструктуру фактически каждый день. Будем сейчас работать над запуском электричества на Салтов, на Северную Салтовку.

Но этот показатель достаточно условен, потому что мы напряжение на электросеть подадим — а дом разрушен. То есть, люди все равно останутся без электричества, потому что там дома нет и для проживания нет условий.

Конечно, мы сразу работаем над тем, чтобы как только в том или ином населенном пункте, например, в Циркунах, становится тихо, уже можно было назвать дату, когда возобновим там газо- и электроснабжение. Но враг целенаправленно бьет по критической инфраструктуре. Было несколько случаев, когда били непосредственно по магистральным газопроводам — для того, чтобы оставить горожан и жителей области без газа.

По всей Украине не очень хорошая ситуация с топливом. Какая ситуация в Харькове? Работают ли заправки? Какие там очереди и какие цены на бензин?

— Ситуация действительно не слишком хорошая, мы испытываем дефицит, особенно сейчас, когда люди начали массово возвращаться. Правоохранительные органы, ГСЧС, наши военные, экстренная скорая медицинская помощь обеспечены в полной мере. Что касается гражданских автомобилей, действительно очереди и есть дефицит, но мы постоянно проводим переговоры с правительством и министерствами. Надеемся, что через несколько недель эта проблема будет решена.

[ + – ] Сгоревшая машина на площади Свободы в Харькове Фото: Getty Images

Насколько в Харькове укомплектован штат коммунальных и других служб, транспорт, метрополитен? Ведь многие уехали в эвакуацию.

— Это вопрос, скорее, к городским властям. Но я знаю, что с понедельника (16 мая) запустили общественный транспорт. Также запускаем некоторые маршруты перевозки пассажиров по области. Пробуем вместе с Харьковом те маршруты, которые считаем более или менее безопасными. Я надеюсь, что, возможно, через неделю-две запустим метрополитен — в тестовом режиме по отдельным станциям, по отдельным направлениям. Потому что у нас там, в Харьковском метро, до сих пор живет 4 200 человек. Мы сейчас занимаемся вопросом их расселения. Вот такая ситуация по транспорту.

Что с выплатами работникам коммунальных предприятий, которые остались в Харькове и поддерживают инфраструктуру города? Все ли уплачено без задержек?

— Этот вопрос тоже уместнее задать городу, а по ОГА могу сказать, что мы платим заработную плату вовремя. Задержек по заработной плате по Харьковской области, по моей информации, сейчас нет. Возможно, есть какие-то казначейские задержки.

Бюджет за апрель исполнен на 70%

Сейчас много говорят о снижении поступлений в бюджет. Остались ли в Харьковской области промышленные предприятия, которые не прекратили работу?

— Остались, да. Но часть предприятий уничтожена. В апреле выполнение областного бюджета шло только на 70%. Прогнозируем падение и в мае. В июне – увидим. Харьковчане начали возвращаться, стал восстанваливаться и малый, и средний бизнес. Люди открывают предриятия или продолжают работу, как-то налаживают ее. Но на восстановление необходимо время.

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Наши военные делают все, чтобы люди возвращались и начинали работать. Мы тоже. Проводим координационные совещания при областной военной администрации, в частности, с IT-кластером, у нас он один из самых мощных в Украине. Вели переговоры с руководителями IT-компаний, чтобы они не уезжали, оставались здесь. Потому что они платят около 120 млн грн. ежемесячно в бюджеты всех уровней. Это для нас очень важно.

Какая ситуация в агросекторе? Удалось ли на Харьковщине что-нибудь посадить/посеять?

— Сейчас еще идет посевная кампания, обработка земель. Конечно, в некоторых районах наши аграрии не могут работать. Например, мы сегодня [17 мая – ред.] были в Золочевском районе, там идут обстрелы, поля заминированы и т.д.

Мы рассчитывали засеять от 60 до 80% пахотных земель по области. Думаю, что через неделю будем уже подводить итог, сколько нам удалось засеять. Но посевная кампания в Харьковской области проводилась, особенно в районах, которые сейчас не находятся под обстрелами.

Обеспечены ли аграрии топливом?

— Кто себя смог обеспечить, тот себя и снабдил топливом. Они ведь как-то это прогнозировали. Да, действительно, аграрии испытывают дефицит, однако, по моей информации, справляются. Им помогают коллеги из других областей. Есть определенная кооперация, определенное сотрудничество. Поэтому — вот так.