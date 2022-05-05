Военная география. Куда переехали украинские ІТ-компании и где будут продолжать бизнес

Айтишники частично выехали в западные регионы и за границу. В то же время компании этой сферы развивают бизнес в Украине.

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Релокация бизнеса в более безопасные регионы — сложная задача для многих предпринимателей, но не для ІТ-сферы, где основной ресурс — люди. ІТ-специалисты организовались, чтобы помочь друг другу перебраться в более безопасные места.

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При этом крупные ІТ-компании в комментарии Фокусу говорят, что не планируют сворачивать деятельность в Украине — напротив, продолжают работать и поддерживать экономику страны.

Куда переехали ІТ-специалисты

В пресс-службе самой большой ІТ-компании в Украине EPAM рассказали Фокусу, что из 14 тыс. специалистов более 2,5 тыс. человек выехали за границу, в основном, в Европу. В Украине офисы компании работают в относительно безопасных регионах — Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Ужгороде, Виннице. Компания поощряет работу из дому.

SoftServe сотрудничала с 11 тыс. специалистов, около 3 тыс. из них выехали в более безопасные регионы, половина — за границу. В пределах Украины выбирали города, где у компании уже были центры разработки — Ровно, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, Черновцы, Тернополь, но также Винница и Хмельницкий. Выезжали за границу туда, где у SoftServe есть офисы — в Польшу и Болгарию. Из всех украинских офисов SoftServe на данный момент не работает только харьковский.

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Больше 70% специалистов GlobalLogic, а это около 5300 человек, переехали, 16% — за границу: в 45 стран, в основном с офисами GlobalLogic: Польша, Германия, Словакия. Сейчас полноценно работают только два офиса во Львове. Офис в Киеве — в дежурном режиме с ограниченным доступом, в Харькове и Николаеве — временно заморожены.

Около 20% специалистов Luxoft выехали за границу, а остальные — в Украине. 50% команды продолжают работать из Днепра и Одессы. Всего у Luxoft десять полноценно работающих офиса в Украине — головные в Киеве, Днепре и Одессе, а также семь новых в Черновцах, Ивано-Франковске, Хмельницком, два во Львове, Виннице и г. Рени Одесской области.

До четверти специалистов, с которыми сотрудничает Ciklum, выехали за границу. Офис в Харькове временно закрыли. Компания призывает коллег работать из дому.

Специалисты NIX работают удаленно из относительно безопасных регионов Украины. Есть и те, кто выехал в Будапешт, где компания открыла новый офис. NIX базировалась в Харькове — там было три офисных пространства, еще три хотели открыть. Из-за боевых действий полностью разрушена одна из локаций NIX — бизнес-центр "50-я Параллель", еще одна, бизнес-центр "Брама", — частично повреждена. Пока компания не открывает новые офисы в Украине. В основном — из-за стоимости аренды.

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Около 90% специалистов IntelIias остаются в Украине, в основном в западных регионах — во Львове и в Ивано-Франковске. Около 10% — за границей. Например, в Краков эвакуировались около 200 специалисток. В Украине работают львовский, ивано-франковский и новосозданный ужгородский офисы IntelIias. Центры разработки в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе временно не работают, чтобы не подвергать людей опасности.

В планах ІТ-сферы — стараться оставаться в Украине

Компания EPAM рассказала, что вместе с большинством клиентов продолжает работать в Украине: "Наша главная цель – развивать клиентские проекты, вовремя платить налоги и таким образом поддерживать экономику страны".

Так думают и в другие.

"SoftServe – глобальная компания с украинскими корнями и душой. Мы верим, что будем и дальше работать в Украине в полную силу", — говорит соучредитель и глава совета директоров компании Ярослав Любинец.

Но и пространство для маневра на случай наихудших сценариев у SoftServe тоже есть: мощные центры разработки в Польше и Болгарии, а с прошлого года — и в Латинской Америке.

В GlobalLogic признаются, что внутренняя политика некоторых их клиентов предусматривает пункт о невозможности выполнения проектных задач на территориях, где ведутся боевые действия. В таких случаях ищут возможности для дальнейшего сотрудничества. В компании настроены прежде всего сохранить и приумножить экспертизу специалистов.

CEO Luxoft Дмитрий Лощинин заявил: "Мы выходим из России – из Украины нам точно нельзя уходить. Пока есть возможность работать, мы будем работать".

CFO Ciklum Андрей Оксенюк придерживается подобных взглядов: "Украина – место рождения Ciklum, она была и будет его сердцем. Бесспорно, мы глобальная компания и продолжаем расти в разных локациях, но мы не сомневаемся в потенциале отечественных ІТ-талантов и индустрии в целом".

В NIX намерены поддерживать экономику Украины налогами. Еще в компании видят хорошие перспективы роста в Будапеште.

IntelIias продолжает свое развитие в Украине несмотря на сложную ситуацию. Команда ищет баланс между глобализацией и ростом в Украине.

Как сообщал Фокус, IT-сфера во время войны стала для Украины надежным донором в тылу. Отрасль сталкивается с вызовами военного времени — "токсичными" офисами в стране-агрессоре Российской Федерации и мобилизацией ІТ-инженеров.