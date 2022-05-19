ВС РФ контролируют 20-25% территорий Харьковской области, — глава ОВА Синегубов

ВС РФ, по словам руководителя Харьковской ОВА, сейчас сосредоточились на укреплении и удержании своих позиций, из-за чего бойцам ВСУ тяжело продвигаться вперед.

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ВС РФ на данный момент контролируют 20-25% территорий Харьковской области, однако с каждым днем этот показатель уменьшается благодаря контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью Фокусу рассказал глава областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

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По его словам, после полномасштабного вторжения ВС РФ в Харьковской области было оккупировано 22 территориальных общины. На сегодняшний день под контролем захватчиков находится 20-25% территорий прифронтового региона, но этот показатель, как утверждает Синегубов, уменьшается благодаря действиям ВСУ.

Глава Харьковской ОВА в общении с Фокусом признал, что ВС РФ в данный момент сконцентрировали свои силы на укреплении и удержании своих позиций, поэтому украинским военнослужащим тяжело продвигаться вперед.

"То есть, это не сценарий Киева, Сум или Чернигова, когда враг уже понял, что он эту битву проиграл и отошел, изменив тактику. Здесь он держится — и мы, ценой жизни наших защитников, боремся за каждый метр нашей территории… У нас сейчас ведутся активные боевые действия на севере, на северо-восточном направлении нашей области и также на Изюмском направлении, которое последние два месяца является самой горячей точкой", — продолжил Синегубов.

По словам топ-чиновника, подразделения ВСУ перешли в контрнаступление в районе Циркунов, а на некоторых направлениях военнослужащим удалось выйти к участку государственной границы. Активные боевые действия с целью деоккупации населенных пунктов также продолжаются на северо-востоке и возле Волчанска.

"Напомню, что Волчанск и Купянск — это те населенные пункты, которые оккупированы с самого начала военных действий. То есть, фактически, они во второй день войны попали под оккупацию", — добавил Синегубов.

Больше о ситуации в прифронтовой Харьковской области читайте в интервью Фокуса с главой областной военно-гражданской администрации Олегом Синегубовым.