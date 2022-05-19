ЗС РФ контролюють 20-25% територій Харківської області, — голова ОВА Синєгубов

ЗС РФ, за словами керівника Харківської ОВА, зараз зосередилися на зміцненні й утриманні своїх позицій, через що бійцям ЗСУ важко просуватися вперед.

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ЗС РФ наразі контролюють 20-25% територій Харківської області, проте з кожним днем цей показник зменшується завдяки контрнаступу Збройних сил України. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів голова обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, після повномасштабного вторгнення ЗС РФ у Харківській області було окуповано 22 територіальні громади. На сьогодні під контролем загарбників перебуває 20-25% територій прифронтового регіону, але цей показник, як стверджує Синєгубов, зменшується завдяки діям ЗСУ.

Глава Харківської ОВА у спілкуванні з Фокусом визнав, що ЗС РФ наразі сконцентрували свої сили на зміцненні й утриманні позицій, тому українським військовослужбовцям важко просуватися вперед.

"Тобто це не сценарій Києва, Сум чи Чернігова, коли ворог уже зрозумів, що він цю битву програв і відійшов, змінивши тактику. Тут він тримається — і ми, ціною життя наших захисників, боремося за кожен метр нашої території… У нас зараз ведуться активні бойові дії на півночі, на північно-східному напрямку нашої області й також на Ізюмському напрямку, який останні два місяці є найгарячішою точкою", — продовжив Синегубов.

За словами топчиновника, підрозділи ЗСУ перейшли у контрнаступ у районі Циркунів, а на деяких напрямках військовослужбовцям вдалося вийти до ділянки державного кордону. Активні бойові дії з метою деокупації населених пунктів також продовжуються на північному сході та біля Вовчанська.

"Нагадаю, що Вовчанськ і Куп'янськ — це ті населені пункти, які окуповані із самого початку воєнних дій. Тобто фактично вони в другий день війни потрапили під окупацію", — додав Синєгубов.

Більше про ситуацію у прифронтовій Харківській області читайте в інтерв'ю Фокусу з головою обласної військово-цивільної адміністрації Олегом Синєгубовим.