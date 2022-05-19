Перші дні війни були найважчими, танки ЗС РФ заїжджали в Харків, — голова ОВА Синєгубов

Після вторгнення росіян, за словами голови Харківської ОВА, у місті також активізувалися ворожі ДРГ, які оперативно знищувалися військовослужбовцями.

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Перші десять днів повномасштабної війни виявилися найважчими й кільком російським танкам вдавалося заїхати у Харків. Таку інформацію в інтерв'ю Фокусу озвучив керівник Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, перші десять днів війни виявилися найважчими, і кільком російським танкам вдавалося заїхати у Харків. Проте українські військовослужбовці оперативно знищили техніку ЗС РФ.

Голова Харківської ОВА також розкрив подробиці ліквідації ворожої ДРГ, яку виявили у центрі міста.

"Велася активна боротьба з ДРГ, що виявлялися, на місці — з тими, які не заходили, а безпосередньо знаходилися тут. І це були значні групи, не дві людини, не три. Навіть виявили диверсійну групу кількістю 15 осіб, усіх знищили. Фактично в центрі міста, біля парку ім. Горького, а це — центральний парк відпочинку в Харкові", — продовжив Синєгубов в інтерв'ю Фокусу.

На думку топчиновника, українській армії вдалося стримати ЗС РФ на кордонах Харкова, а зараз почалася як більш прогнозована діяльність окупантів, так і зрозумілі оборонні дії захисників обласного центру.

Зазначимо, що Олег Синєгубов також розповів, який відсоток територій Харківської області на сьогодні контролює російська армія.

Більше про ситуацію у прифронтовій Харківщині читайте в інтерв'ю Фокусу з керівником обласної ОВА Олегом Синєгубовим.