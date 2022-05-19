ЗС РФ з початку війни вбили на Харківщині приблизно 800 осіб, — голова ОВА Синєгубов

Унаслідок бойових дій, за словами керівника ОВА, також постраждала цивільна інфраструктура. ЗС РФ у регіоні знищили понад 2 500 багатоквартирних будинків.

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З першого дня повномасштабного вторгнення ЗС РФ у Харківській області загинуло приблизно 800 цивільних. Такі цифри в інтерв'ю Фокусу озвучив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, внаслідок масованих обстрілів ЗС РФ з моменту вторгнення в регіоні загинуло приблизно 800 цивільних осіб.

Олег Синєгубов зазначив, що жертвами окупантів також ставали неповнолітні особи — майже 30 дітей.

"Ми повинні зрозуміти, і ми це вже розуміємо, що наш сусід нікуди не подінеться. І ми повинні вжити абсолютно всіх заходів безпеки: військових, логістичних, стратегічних. Потрібні військово-фортифікаційні споруди на кордоні з Російською Федерацією — а в нас це 315 км", — продовжив топчиновник в інтерв'ю Фокусу.

Глава Харківської ОВА також повідомив, що внаслідок бойових дій серйозно постраждала цивільна інфраструктура, яку окупанти цілеспрямовано обстрілювали з тяжкого озброєння. З першого дня війни у регіоні знищено понад 2 500 багатоквартирних житлових будинків.

"Якщо ми говоримо про об'єкти культурної спадщини, адміністративні будівлі, школи, дитячі садки — теж дуже значна кількість. Ми зараз підготували повний звіт для Офісу президента, а також міжнародним партнерам — за кожною сферою", — підкреслив Синєгубов і попередив, що на відновлення зруйнованої інфраструктури на Харківщині необхідно кілька мільярдів доларів.

Також глава ОВА розповідав, що наразі ЗС РФ контролює 20-25% територій регіону. Окрім цього, Олег Синєгубов найскладнішим періодом для Харківської області вважає перші десять днів війни, коли російським танкам вдавалося заїжджати в місто.

Більше про ситуацію в Харківській області, в якій відбувається контрнаступ ЗСУ, читайте в інтерв'ю Фокусу з керівником військово-цивільної адміністрації Олегом Синєгубовим.