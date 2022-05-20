В Харькове и на Донбассе должны забыть слово "россияне": Подоляк о контрнаступлении ВСУ

Советник главы Офиса Президента также заверил, что пожары и "хлопки", происходящие на территории РФ, это проявление кармы, а не результат действий ВСУ.

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Временно оккупированные территории Украины должны быть освобождены от российских солдат и местных коллаборантов максимально жестким для них образом, чтобы жители ряда регионов "вообще забыли слово "россияне" в результате контрнаступления украинской армии. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире всеукраинского телемарафона в четверг, 19 мая.

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"Для меня принципиально, чтобы мы освободили, обязательно, при чем жестко, по отношению к коллаборантам и российским военнослужащим, и это даже не обсуждается — Херсонскую область, Запорожскую область. Нам нужна акватория Азовского моря, однозначно. Я за то, чтобы в Харьковской области вообще забыли слово "россияне". Я за то, чтобы в Луганской и Донецкой областях забыли слово "россияне", — сказал Подоляк.

Советник главы ОП также выступил за то, чтобы представителей так называемых властей на оккупированных территориях "физически не было", так как они являются преступниками.

В то же время Подоляк заверил, что инциденты с пожарами и взрывами на территории России происходят в результате "панического движения" в самом государстве.

"Говорят, что Украина, которая ведет большие бои сегодня в Луганской и Донецкой областях, берет и тратит дефицитное оружие на то, чтобы бахнуть по какому-то разрушенному сараю в Белгородской области. Это нонсенс", — подчеркнул представитель ОП.

Подоляк заверил, что если Украина захочет проводить боевые действия на территории РФ, то они будут мощными и продуманными, однако сегодня государство сконцентрировано исключительно на обороне своей территории.

"Все остальное, что происходит — все поджоги, все взрывы, которые происходят на территории Российской Федерации это определенно кармические проявления. То есть зло постоянно должно быть наказано и оно будет наказано внутренними силами РФ", — добавил советник главы ОП.

Напомним, ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов объявил о начале контрнаступлении украинских войск на Изюмском направлении.

Тем временем "министр обороны ДНР" в мае-августе 2014 года Игорь Гиркин (Стрелков) спрогнозировал огромные потери российских войск в ходе попытки полностью оккупировать Донбасс.