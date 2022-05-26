Обстріл ЗС РФ у Харкові: збільшилася кількість жертв та поранених (відео)

За даними журналістів, російські війська можуть вести вогонь у Харкові з території Бєлгородської області.

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Семеро мирних жителів загинули внаслідок обстрілу Харкова, який ЗС РФ здійснили в четвер, 26 травня. Оновлені дані озвучив голова Харківської обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

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За його словами, кількість жертв сьогоднішнього обстрілу російськими військами Харкова збільшилася до семи людей. Поранення внаслідок атаки ЗС РФ отримали сімнадцять людей, серед яких 9-річна дитина.

Керівник обласної військово-цивільної адміністрації наголосив, що окупанти відкривали вогонь у Шевченківському та Київському районах, а також у Павловому Полі.

Синєгубов вкотре закликав мешканців Харківської області без зайвої необхідності не перебувати на вулиці, а також стежити за сигналами повітряної тривоги, оскільки в регіоні зберігається висока загроза нових обстрілів з боку ЗС РФ.

"Наші Збройні сили знають свою справу, женуть ворога. На півночі, північно-східному та Ізюмському напрямку тривають запеклі бої. Ворог зазнає значних втрат", — додав керівник ОВА у відеозверненні.

[ + – ] Збільшилася кількість жертв масованого обстрілу ЗС РФ у Харкові

Джерело видання "Українська правда" в силових відомствах повідомило, що ЗС РФ, за попередніми даними, ведуть вогонь по Харкову з території Бєлгородської області.

"Суспільне Харків" також оприлюднило відео з обласного центру, на якому можна побачити наслідки сьогоднішнього обстрілу. На місця влучення російських снарядів оперативно прибували "швидкі", які надавали пораненим медичну допомогу.

Увага, жорстокі кадри! Відео не рекомендоване до перегляду особам молодшим за 18 років, вагітним жінкам та людям зі слабкою психікою!

[ + – ] Наслідки масованого обстрілу ЗС РФ у Харкові

Нагадаємо, 26 травня ЗС РФ здійснили масований обстріл спальних районів Харкова. Військово-цивільна адміністрація повідомляла, що внаслідок атаки загинули щонайменше 5 людей, а ще 10 громадян отримали різні поранення. Мирних жителів Харкова також закликали не виходити з України через загрозу повторного обстрілу.

Також повідомляли, що ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по Покровську Донецької області. Внаслідок атаки, здійсненої з ОТРК "Іскандер-М", постраждало щонайменше 5 людей.