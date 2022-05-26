Обстрел ВС РФ по Харькову: увеличилось число жертв и раненых (видео)

По данным журналистов, российские войска могут вести огонь по Харькову с территории Белгородской области.

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Семь мирных жителей погибли в результате обстрела Харькова, который ВС РФ осуществили в четверг, 26 мая. Обновленные данные озвучил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

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По его словам, число жертв сегодняшнего обстрела российскими войсками Харькова увеличилось до семи человек. Ранения в результате атаки ВС РФ получили семнадцать человек, среди которых 9-летний ребенок.

Руководитель областной военно-гражданской администрации подчеркнул, что оккупанты открывали огонь по Шевченковскому и Киевскому районах, а также по Павловому Полю.

Синегубов в очередной раз призвал жителей Харьковской области без лишней необходимости не находиться на улице, а также следить за сигналами воздушной тревоги, поскольку в регионе сохраняется высокая угроза новых обстрелов со стороны ВС РФ.

"Наши Вооруженные силы знают свое дело, гонят врага. На севере, северо-восточном и Изюмском направлении продолжаются ожесточенные бои. Враг несет значительные потери", — добавил руководитель ОВА в видеообращении.

[ + – ] Увеличилось число жертв массированного обстрела ВС РФ по Харькову

Источник издания "Украинская правда" в силовых ведомствах сообщил, что ВС РФ, по предварительным данным, ведут огонь по Харькову с территории Белгородской области.

"Суспільне Харків" также обнародовало видео из областного центра, на котором можно увидеть последствия сегодняшнего обстрела. На места попадания российских снарядов оперативно прибывали "скорые", которые оказывали раненым медицинскую помощь.

Внимание, жестокие кадры! Видео не рекомендуется к просмотру лицам моложе 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой!

[ + – ] Последствия массированного обстрела ВС РФ по Харькову

Напомним, 26 мая ВС РФ осуществили массированный обстрел спальных районов Харькова. Военно-гражданская администрация сообщала, что в результате атаки погибли, по меньшей мере, 5 человек, а еще 10 граждан получили различные ранения. Мирных жителей Харькова также призывали не выходить из Украины из-за угрозы повторных обстрелов.

Также сообщалось, что ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по Покровску Донецкой области. В результате атаки, которая была осуществлена из ОТРК "Искандер-М", пострадали, по меньшей мере, 5 человек.