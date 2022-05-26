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"Малыша вырвало из рук отца": количество погибших от обстрела Харькова выросло

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Фото: Скриншот | Снаряды попали рядом со станцией метро "23 августа"

По информации главы Нацполиции Украины, армия РФ стреляла по городу из гаубиц. В это время на улице гуляли молодые жена и муж с 5-месячным ребенком.

В результате обстрела Харькова российскими войсками погибли 8 харьковчан, еще 17 получили ранения. Об этом написал глава Нацполиции Украины Игорь Клименко в Facebook.

Когда начался обстрел, на улице гуляла молодая семья: жена и муж, у которого на руках был 5-месячный ребенок.

"Мужчина умер сразу, женщину в тяжелом состоянии госпитализировали. Впоследствии полицейские Харьковской области нашли тело ребенка. Малыша из рук отца взрывной волной отбросило вверх на крышу подъезда", – описал он трагедию.

Враг, по его данным, расстреливал Харьков из гаубиц.

"Российская армия убивает украинских детей и истребляет украинские семьи. В очередной раз украинские семьи осиротели из-за ненавистных российских захватчиков. Наша обязанность – заставить врага ответить за преступления. И мы это сделаем обязательно", – подытожил он.

Напомним, что российские оккупанты стреляли 26 мая по Шевченковскому и Киевскому районах, а также по Павловому Полю. Среди раненых есть 9-летний ребенок.

Мощные взрывы в результате обстрелов ВС РФ слышали жители поселка Жуковского и рядом с Харьковским авиационным институтом.

Фокус ранее писал, что с начала полномасштабной войны с Россией спасатели достали из-под завалов разрушенных зданий Харькова тела 150 погибших.