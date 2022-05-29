Зеленский приехал на передовую в Харьковскую область (фото, видео)

В ходе визита президент посетил передовые позиции украинских военных, вручил им награды, а также посетил пострадавший от обстрелов ВС РФ район Харькова и провел совещание с местными властями.

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Президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой в Харьков и Харьковскою область. В ходе визита он посетил передовые позиции украинских военных. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

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Зеленский также ознакомился с оперативной обстановкой в зоне ответственности подразделений. Также он вручил государственные награды и подарки украинским бойцам и пообщался с ними.

"Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Благодарю вас за защиту независимости Украины. Берегите себя!", — сказал президент.

Кроме того, Владимир Зеленский посетил один из районов Харькова, который сильно пострадал от обстрелов российских войск. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в городе и области были разрушены 2229 жилых домов.

В ходе встречи с местными властями Зеленский заявил, что для отстройки поврежденных домов будут действовать как и государственные, так и местные программы. Однако призвал местную власть искать европейские программы и кредитные проекты. Президент также подчеркнул, что все новые дома нужно строить с бомбоубежищами и укрытиями.

"Государство должно обеспечить с точки зрения гарантий, а города должны находить классные проекты и находить деньги. Потому что на местах губернаторы и мэры быстрее будут находить те или другие европейские программы по строительству жилья. Где-то государственные программы, где-то местные", — заявил Зеленский.

Глава Олег Синегубов также проинформировал президента, что сейчас 31% территории Харьковской области находится под оккупацией ВС РФ, а 5% было освобожденно ВСУ. Но сейчас некоторые освобожденные населенные пункты невозможно полностью обследовать, провести разминирование и возобновить критическую инфраструктуру, потому что они подвергаются обстрелам россиян.

Напомним, 28 мая президент Украины рассказал, что ситуация на фронте остается очень тяжелой, особенной в Харьковской области и на Донбассе. Однако намекнул на скорое получение оборонной помощи.

"Я жду по этому поводу хорошие новости уже на следующей неделе", — сказал он.

Ранее, 26 мая российские войска обстреляли спальные районы Харькова. В результате этого погибли 8 жителей города, в том числе 5-месячный ребенок, еще 17 людей получили ранения.