UA
UA
Разделы
Материалы
Украина Российско-украинская война

Зеленский приехал на передовую в Харьковскую область (фото, видео)

1934
Владимир Зеленский
Фото: Офис президента | Владимир Зеленский в Харьковской области

В ходе визита президент посетил передовые позиции украинских военных, вручил им награды, а также посетил пострадавший от обстрелов ВС РФ район Харькова и провел совещание с местными властями.

Президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочей поездкой в Харьков и Харьковскою область. В ходе визита он посетил передовые позиции украинских военных. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Зеленский также ознакомился с оперативной обстановкой в зоне ответственности подразделений. Также он вручил государственные награды и подарки украинским бойцам и пообщался с ними.

"Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Благодарю вас за защиту независимости Украины. Берегите себя!", — сказал президент.

Владимир Зеленский, Харьковская область
Владимир Зеленский, Харьковская область
Владимир Зеленский, Харьковская область
Владимир Зеленский, Харьковская область
Владимир Зеленский, Харьковская область
Владимир Зеленский, Харьковская область

Кроме того, Владимир Зеленский посетил один из районов Харькова, который сильно пострадал от обстрелов российских войск. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что в городе и области были разрушены 2229 жилых домов.

В ходе встречи с местными властями Зеленский заявил, что для отстройки поврежденных домов будут действовать как и государственные, так и местные программы. Однако призвал местную власть искать европейские программы и кредитные проекты. Президент также подчеркнул, что все новые дома нужно строить с бомбоубежищами и укрытиями.

"Государство должно обеспечить с точки зрения гарантий, а города должны находить классные проекты и находить деньги. Потому что на местах губернаторы и мэры быстрее будут находить те или другие европейские программы по строительству жилья. Где-то государственные программы, где-то местные", — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский, Харьковская область
Владимир Зеленский, Харьковская область
Владимир Зеленский, Харьковская область
Владимир Зеленский, Харьковская область
Владимир Зеленский, Харьковская область
Владимир Зеленский, Харьковская область
Владимир Зеленский, Харьковская область
Владимир Зеленский, Харьковская область

Глава Олег Синегубов также проинформировал президента, что сейчас 31% территории Харьковской области находится под оккупацией ВС РФ, а 5% было освобожденно ВСУ. Но сейчас некоторые освобожденные населенные пункты невозможно полностью обследовать, провести разминирование и возобновить критическую инфраструктуру, потому что они подвергаются обстрелам россиян.

Напомним, 28 мая президент Украины рассказал, что ситуация на фронте остается очень тяжелой, особенной в Харьковской области и на Донбассе. Однако намекнул на скорое получение оборонной помощи.

"Я жду по этому поводу хорошие новости уже на следующей неделе", — сказал он.

Ранее, 26 мая российские войска обстреляли спальные районы Харькова. В результате этого погибли 8 жителей города, в том числе 5-месячный ребенок, еще 17 людей получили ранения.