"Думав особисто про себе": Зеленський звільнив голову СБУ у Харківській області

Роман Дудін, за словами президента, не забезпечив захист Харкова у перші дні повномасштабної війни з Росією. Правоохоронці з’ясують мотиви його діяльності.

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Президент України Володимир Зеленський за підсумками візиту до Харкова звільнив начальника управління Служби безпеки України у Харківській області Романа Дудіна. Про це він заявив у відеозверненні.

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"Армія, поліція, мер Харкова, обласна державна адміністрація — усі дійсно працюють на перемогу та роблять це дуже ефективно. На жаль, цього не скажеш про місцеве керівництво по лінії Служби безпеки України. Я приїхав. Розібрався. Звільнив голову СБУ області", — поінформував главу держави.

Зеленський пояснив, що пішов на такий крок, оскільки Дудін не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а "думав лише про себе особисто".

"Які мотиви — з'ясують правоохоронці", — зауважив президент.

Зеленський призначив Дудіна керувати СБУ у Харківській області указом від 25 березня 2020 року. Попередній голова обласного управління СБУ Микола Найдич працював на посаді пів року, він керував управлінням з 11 вересня 2019 року.

Нагадаємо, що 29 травня глава держави приїжджав у Харків і Харківську область. Він відвідав передові позиції українських військових, ознайомився з оперативною обстановкою і нагороджував захисників України.

Голова Харківської ОВА Олег Синєубов під час візиту Зеленського говорив, що 31% території Харківської області окупували ЗС РФ.

Раніше Зеленський анонсував хороші новини від західних партнерів щодо передавання Україні необхідного для захисту озброєння.

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський заявив про те, що повномасштабну війну з Росією можна закінчити за лічені тижні, якщо світ справді об'єднається. Він упевнений, що Росія, блокуючи порти і не даючи вивезти українське зерно, спеціально провокує світову продовольчу кризу, щоб інші країни більше залежали від неї.