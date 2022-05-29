"Думал лично о себе": Зеленский уволил главу СБУ в Харьковской области

Роман Дудин, по словам президента, не обеспечил защиту Харькова в первые дни полномасштабной войны с Россией. Правоохранители выяснят мотивы его деятельности.

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Президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Харьков уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина. Об этом он заявил в видеообращении.

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"Армия, полиция, мэр Харькова, областная государственная администрация – все действительно работают на победу и делают это очень эффективно. К сожалению, этого не скажешь о местном руководстве по линии Службы безопасности Украины. Я приехал. Разобрался. Уволил главу СБУ области", – проинформировал глава государства.

Зеленский объяснил, что пошел на такой шаг, поскольку Дудин не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а "думал только о себе лично".

"Какие мотивы — выяснят правоохранители", — заметил президент.

Зеленский назначил Дудина управлять СБУ в Харьковской области указом от 25 марта 2020 года. Предыдущий глава областного управления СБУ Николай Найдич проработал на должности полгода, он руководил управлением с 11 сентября 2019 года.

Напомним, что 29 мая глава государства приезжал в Харьков и Харьковскою область. Он посетил передовые позиции украинских военных, ознакомился с оперативной обстановкой и награждал защитников Украины.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов во время визита Зеленского говорил, что 31% территории Харьковской области оккупировали ВС РФ.

Ранее Зеленский анонсировал хорошие новости от западных партнеров по поводу передачи Украине необходимого для защиты вооружения.

Напомним, 27 мая Владимир Зеленский заявил о том, что полномасштабную войну с Россией можно закончить за считанные недели, если мир действительно объединится. Он уверен, что Россия, блокируя порты и не давая вывезти украинское зерно, специально провоцирует мировой продовольственный кризис, чтобы другие страны больше от нее зависели.