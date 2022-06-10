У Сербії затримали ексгенерала СБУ Наумова, йому загрожує 12 років ув'язнення, — ЗМІ

Колишній український силовик, який втік з України за лічені години до початку повномасштабної війни, намагався провезти до Північної Македонії понад пів мільйона євро та коштовності.

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Колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова затримали в Сербії при спробі незаконно провезти через пункт пропуску Прешево на кордоні з Північною Македонією велику суму грошей — щонайменше 600 тисяч євро — і коштовності, зокрема, смарагди та діаманти. Про це з посиланням на джерела, близькі до сербських силовиків, у п'ятницю, 10 червня, повідомило видання "Обозреватель".

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За даними журналістів, Наумова затримали разом із громадянином Німеччини, який, ймовірно, перебував за кермом автомобіля, на якому ексспівробітник СБУ намагався перетнути кордон. У публікації йдеться, що обидва затримані перебувають у СІЗО у місті Ніс, їм загрожує від 1 до 12 років в'язниці за "незаконний обіг цінних матеріальних активів".

Київ поки що не отримував від Белграда інформації про затримання громадянина України, також Наумов не звертався за допомогою до консулів. За інформацією видання, колишній український силовик близький до проросійськи налаштованого міністра внутрішніх справ Сербії Олександра Вуліна. Журналісти припустили, що Наумов може спробувати обміняти секретні дані, які він отримав під час служби в СБУ, на своє звільнення. При цьому у публікації стверджується, що глава МВС Сербії має "тісні стосунки з Кремлем".

Джерела видання "Українська правда" також повідомили про затримання Наумова у Сербії, додавши, що разом із ним перебував громадянин ФРН Олександр Акст.

Відомо, що Наумов прийшов на службу до СБУ після того, як відомство очолив Іван Баканов, улітку 2019 року. Він обіймав посаду начальника Головного управління внутрішньої безпеки. Був звільнений зі служби у липні 2021 року указом президента Володимира Зеленського.

За даними проєкту "Схеми", Наумов залишив Україну за кілька годин до того, як російські війська розпочали повномасштабне вторгнення 24 лютого. У березні співробітники Державного бюро розслідувань провели обшуки на адреси, пов'язані з ексспівробітником СБУ. Слідчі дії, за даними журналістів, стосувалися провадження про державну зраду, в якій фігурує Наумов.

Нагадаємо, раніше після поїздки Зеленського до Харкова було звільнено керівника обласного УСБУ Романа Дудіна.

Зі свого боку вже колишній співробітник відомства пообіцяв публікувати дані, що компрометують чиновників, які супроводжували главу держави під час візиту.