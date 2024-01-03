Экс-генерал СБУ Наумов вышел из тюрьмы в Сербии, но из страны его не выпускают, — СМИ

В одном из судов Сербии продолжается рассмотрение апелляции, поэтому у Андрея Наумова забрали документы. Его адвокаты считают, что дальнейшее нахождение в стране может угрожать жизни их клиента.

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Экс-генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов вышел на свободу на территории Сербии. Ранее его приговорили к году заключения за совершение различных преступлений. Об этом сообщает BBC, ссылаясь на подтверждение из Высокого суда города Ниш.

Отмечается, что бывший украинский чиновник покинул сербскую тюрьму еще в начале декабря. Ранее Белград отказался выдавать его Киеву, где он является фигурантом нескольких уголовных дел, поэтому его приговорили в Сербии за отмывание средств.

Покинуть страну он все еще не может, ведь продолжается рассмотрение апелляции на приговор и Андрей Наумов остался без документов.

"Ему пока не разрешено покидать страну и место пребывания, пока не завершится процесс апелляции", – сообщили в Высоком суде города Ниш сербской службе ВВС.

Адвокаты обвиняемого, как утверждается, уже подали жалобу на решение о запрете на выезд из Сербии. Среди аргументов было то, что это якобы угрожает жизни их клиента, однако суд не стал ее удовлетворять.

Адвокат Александр Овчинников, который представляет интересы бывшего генерала СБУ, считает применение подобных ограничений излишним, ведь его клиент отбыл полный срок наказания. Нахождение на территории Сербии якобы опасно для Андрея Наумова.

"Существуют противоречия в позиции одного и того же суда, а также в действиях, направленных на изоляцию Андрея Наумова. Наша команда документирует все нарушения в этом процессе для дальнейшего обжалования в международных инстанциях", – продолжил адвокат.

Напомним, что в марте 2022 года украинские власти объявили бывшего генерала Службы безопасности Украины, Андрея Наумова, предателем и против него было заведено несколько уголовных производств. Президент Владимир Зеленский даже лишил его звания бригадного генерала, которым наградил двумя годами ранее.

7 июня 2022 года Андрея Наумова задержали на границе между Сербией и Северной Македонией. У него были с собой деньги в размере 600 тысяч евро, а также 120 тысяч долларов, о которых он не сообщил. С тех пор Андрей Наумов находился в следственном изоляторе.

В октябре 2022 года Украина подала запрос на его экстрадицию – однако получила отказ.