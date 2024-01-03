Ексгенерал СБУ Наумов вийшов із в'язниці в Сербії, але з країни його не випускають, — ЗМІ

В одному із судів Сербії триває розгляд апеляції, тому в Андрія Наумова забрали документи. Його адвокати вважають, що подальше перебування в країні може загрожувати життю їхнього клієнта.

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Ексгенерал Служби безпеки України Андрій Наумов вийшов на свободу на території Сербії. Раніше його засудили до року ув'язнення за вчинення різних злочинів. Про це повідомляє BBC, покликаючись на підтвердження з Високого суду міста Ніш.

Зазначається, що колишній український чиновник покинув сербську в'язницю ще на початку грудня. Раніше Белград відмовився видавати його Києву, де він є фігурантом кількох кримінальних справ, тому його засудили в Сербії за відмивання коштів.

Покинути країну він усе ще не може, адже триває розгляд апеляції на вирок, і Андрій Наумов залишився без документів.

"Йому поки що не дозволено залишати країну та місце перебування, поки не завершиться процес апеляції", — повідомили у Високому суді міста Ніш сербській службі ВВС.

Адвокати обвинуваченого, як стверджується, уже подали скаргу на рішення про заборону на виїзд із Сербії. Серед аргументів було те, що це нібито загрожує життю їхнього клієнта, однак суд не став її задовольняти.

Адвокат Олександр Овчинников, який представляє інтереси колишнього генерала СБУ, вважає застосування подібних обмежень зайвим, адже його клієнт відбув повний термін покарання. Перебування на території Сербії нібито небезпечне для Андрія Наумова.

"Існують суперечності в позиції одного й того ж суду, а також у діях, спрямованих на ізоляцію Андрія Наумова. Наша команда документує всі порушення в цьому процесі для подальшого оскарження в міжнародних інстанціях", — продовжив адвокат.

Нагадаємо, що в березні 2022 року українська влада оголосила колишнього генерала Служби безпеки України Андрія Наумова зрадником, і проти нього було відкрито кілька кримінальних проваджень. Президент Володимир Зеленський навіть позбавив його звання бригадного генерала, яким нагородив двома роками раніше.

7 червня 2022 року Андрія Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією. У нього були із собою гроші в розмірі 600 тисяч євро, а також 120 тисяч доларів, про які він не повідомив. Відтоді Андрій Наумов перебував у слідчому ізоляторі.

У жовтні 2022 року Україна подала запит на його екстрадицію, однак отримала відмову.