Сидітиме не за держзраду: у Сербії отримав вирок ексгенерал СБУ Наумов, — ЗМІ

Ексгенерал СБУ підозрюється у державній зраді, за яку міг отримати довічний термін ув'язнення. Натомість сербський суд покарав його суттєво меншим строком.

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У Сербії завершився розгляд справи ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який виїхав з України у перші дні вторгнення РФ. Посадовця затримали у червні 2022 року під час перетину кордону Сербії та Північної Македонії з незадекларованими грошима та дорогоцінностями. Тим часом в Україні йому висунули підозру у державній зраді та шахрайстві. У вересні 2023 року сербський суд оприлюднив вирок Наумову. Про це пише портал "Радіо Свобода".

Портал вказує, що інформацію отримано від журналіста Балканського відділення "Радіо Свобода". Журналіст повідомив, що 29 вересня у сербському місті Ниш суд визнав Наумова винним у відмиванні грошей. Оприлюднено вирок суду першої інстанції — ув'язнення терміном на один рік.

Адвокат підсудного Мілан Петрович заявив, що планує подавати апеляцію на однорічне тюремне ув'язнення. На його думку, клієнт "не міг вчинити цей кримінальний злочин, особливо на території Сербії", — цитує "Радіо Свобода" слова юриста.

Андрій Наумов: деталі

Андрій Наумов — ексспівробітник СБУ, який з березня по червень 2018 року керував ДП "Центром організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження" на Чорнобильській АЕС. Після цього перейшов на посаду в СБУ — працював заступником начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Згодом став начальником Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

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В Україні Наумова підозрюють у завданні збитків державі на суму більш як 3,2 млн грн та у державній зраді. Справи були відкриті після втечі посадовця за кордон 23 лютого 2022 року, тоді як його родина виїхала ще раніше. У червні 2022 року його затримали на прикордонному переході "Прешево" у Сербії. У автомобілі виявили 607 990 євро, 124 924 долари та два смарагди. Україна зверталась до Сербії з проханням щодо екстрадиції. Але суд у міті Ниш відхилив це прохання, щоб засудити ексгенерала на один рік тюрми.

Нагадуємо, слідчі СБУ встановили особу кадирівця, який катував українських військових на території тимчасово окупованої Запорізької області. Крім того, він вимагав 500 тис. у дружини одного з бійців. Також встановлено усіх керівників Росії, причетних до здійснення злочинів на території України та ЄС: їх підозрюють в організації низки диверсій.