Відмивав гроші: ексгенерала СБУ Наумова разом з батьком помітили у сербському суді (фото)

608 тисяч євро та 125 тисяч доларів нібито позичив батько експосадовця на відкриття телеканалу, а потім вирішив на них придбати будинок у Туреччині.

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У четвер, 6 квітня, в сербському суді з’явився за звинувачення у відмиванні грошей колишній генерал Служби безпеки України Андрій Наумов. Також на засіданні виступив батько ексвисокопосадовця, він назвав гроші своїми. Про це повідомили журналісти Балканської служби "Радіо Свобода".

Олег Наумов, батько ексгенерала СБУ, заявив, що позичив знайдені правоохоронцями сотні тисяч євро на відкриття телеканалу. Він розповів, що має вісім приватних компаній, більшість з яких зареєстрована в Україні. Гроші, за його словами, взяв у бізнес-партнера.

"Після початку війни в Україні я не міг працювати над відкриттям нового телеканалу, і я переказав ці гроші в Європу. Я не міг зробити це через рахунок, тому що транзакції були призупинені", — сказав батько експосадовця.

Андрій та Олег Наумови у сербському суді Фото: Радіо Свобода

За версією батька Наумова, на гроші мав бути придбаний будинок у Туреччині для переїзду усієї родини. Він пояснив, що для цього передав їх у Німеччині своїй невістці.

"ЗМІ на засідання 6 квітня не допустили. Жодних рішень не прийнято, розгляд справи буде продовжено у травні", — передали журналісти.

Ексгенерал СБУ свою провину не визнає. Раніше він заявляв, що знайдені в його автівці 608 тисяч євро та 125 тисяч доларів були "сімейними грошима". За відмивання грошей Наумову загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, Андрія Наумова затримали у червні 2022 року на кордоні з Північною Македонією, куди він окрім грошей намагався провезти коштовності. З ним був громадянин Німеччини, якого пізніше відпустили.

У жовтні 2022 року, журналісти повідомили про звернення України до Сербії щодо екстрадиції колишнього генерала СБУ. За словами адвоката, екстрадицію Наумов вважає рівнозначною смертному вироку.