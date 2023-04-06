Отмывал деньги: экс-генерала СБУ Наумова вместе с отцом заметили в сербском суде (фото)

608 тысяч евро и 125 тысяч долларов якобы одолжил отец экс-служащего на открытие телеканала, а затем решил на них приобрести дом в Турции.

Related video

В четверг, 6 апреля, в сербском суде появился по обвинению в отмывании денег бывший генерал Службы безопасности Украины Андрей Наумов. Также на заседании выступил отец экс-чиновника, он назвал деньги своими. Об этом сообщили журналисты Балканской службы "Радио Свобода".

Олег Наумов, отец экс-генерала СБУ, заявил, что одолжил найденные правоохранителями сотни тысяч евро на открытие телеканала. Он рассказал, что имеет восемь частных компаний, большинство из которых зарегистрировано в Украине. Деньги, по его словам, взял у бизнес-партнера.

"После начала войны в Украине я не мог работать над открытием нового телеканала, и я перевел эти деньги в Европу. Я не мог сделать это через счет, потому что транзакции были приостановлены", — сказал отец экс-чиновника.

Андрей и Олег Наумовы в сербском суде Фото: Радио Свобода

По версии отца Наумова, на деньги должен был быть приобретен дом в Турции для переезда всей семьи. Он объяснил, что для этого передал их в Германии своей невестке.

"СМИ на заседание 6 апреля не допустили. Никакие решения не приняты, рассмотрение дела будет продолжено в мае", — передали журналисты.

Эксгенерал СБУ свою вину не признает. Ранее он заявлял, что найденные в его автомобиле 608 тысяч евро и 125 тысяч долларов были "семейными деньгами". За отмывание денег Наумову грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, Андрей Наумов был задержан в июне 2022 года на границе с Северной Македонией, куда он кроме денег пытался провезти драгоценности. С ним был гражданин Германии, которого позже отпустили.

В октябре 2022 года журналисты сообщили об обращении Украины в Сербию по поводу экстрадиции бывшего генерала СБУ. По словам адвоката, экстрадицию Наумов считает равнозначной смертному приговору.