"Смертельный приговор": Украина попросила Сербию выдать экс-генерала СБУ Наумова, — BBC

Издание пишет, что Наумов боится за свою жизнь, если его переместят в Украину. Так, в прошлом на него было совершено покушение.

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Украина обратилась к Сербии, чтобы провести экстрадицию бывшего генерала и высокопоставленного чиновника СБУ Андрея Наумова. Так, он был арестован около 4 месяцев назад по обвинению в отмывании денег, о чем пишет BBC.

Издание пишет, что Наумов покинул территорию Украины 23 февраля 2022 года за день до начала полномасштабного вторжения России. Предполагается, что он мог передать россиянам информацию о системе безопасности везде Чернобыля. В СБУ заявили, что бывший генерал, которого лишил звания президент Владимир Зеленский, совершил государственную измену. Примечательно, что Наумов был уволен из Службы безопасности Украины еще летом 2021 года.

Журналисты пишут, что в июне 2022 году Наумова задержали между Сербией и Северной Македонией. Вместе с ним был арестован гражданин Германии Александр Акст. Оба находятся под стражей.

Адвокат Наумова Таня Савич заявила, что Киев не назвал повод для экстрадиции ее клиента в Украину. Предполагается, что он подозревается в коррупции. Однако Савич сказала, что Наумов боится за свою жизнь, если его отправят в Украину. Так, еще в 2020 году на него было совершено покушение.

"Наумов говорит, что если его экструдируют, то для него это будет равнозначно смертному приговору", — сказала Савич.

По словам журналистов, на данный момент прокуратура Сербии занимается и отмыванием денег Наумовым, и его экстрадицией в Украину.

"Сейчас все приостановлено, чтобы посмотреть, что будет с процедурой экстрадиции, потому что сейчас это самое важное и срочное дело", — сказала Савич.

Кто такой Андрей Наумов

Издание пишет, что бывший генерал СБУ Андрей Наумов работал 12 лет в Генпрокуратуре Украины. Затем работал руководителем Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения. Затем его назначили главой Главного управления внутренней безопасности СБУ. В 2020 году Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала. Но в марте 2022 года президент лишил его этого звания.

Что касается покушения, то в 2021 году сотрудник СБУ Юрий Расук признался, что готовил покушение на Наумова. Также СБУ раскрыла другое дело о покушении на Наумова, которым занимался еще один сотрудник Дмитрий Нескаромный. Подозреваемый ушел от следствия, но признавать свою вину не стал.

Ранее Фокус сообщал, что СБУ задержала блогера, снимавшего последствия ракетного удара по Бурштынской ТЭС. Мужчина, по данным силовиков, обнародовал в своем Telegram-канале ролик с места обстрела, чтобы привлечь новых подписчиков.

Еще напомним, что СБУ под Киевом задержала члена теробороны, обвиняемого в коллаборационизме. По информации СБУ, мужчина участвовал в карательных рейдах ВС РФ и помогал захватчикам выявлять проукраинских жителей Киевской области.

Также сообщалось, что мэр Белгород-Днестровского обвинил СБУ в избиениях. По словам Виталия Граждана, силовики не выпускали его из кабинета, повалили на пол, чем унизили человеческое достоинство. Официальной реакции правоохранителей на обвинения пока не было.