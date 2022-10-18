"Поместили под стол, издевались": мэр Белгород-Днестровского обвинил СБУ в избиениях (фото, видео)

По словам Виталия Граждана, силовики не выпускали его из кабинета, повалили на пол, чем унизили человеческое достоинство. Официальной реакции правоохранителей на обвинения пока не было.

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Мэр Белгород-Днестровского Виталий Граждан выложил в соцсетях видео, на котором он пытается спорить с сотрудниками СБУ и еще одну запись, на которой он лежит на полу под столом и утверждает, что подвергся избиению в своем кабинете. Об этом сообщается на странице мэра в Facebook.

Мэр утверждает, что утром во вторник, 18 октября, сотрудники СБУ провели обыск в его рабочем кабинете и при этом превысили служебные полномочия, запретив вместе с адвокатами выходить из служебного кабинета. Сообщается, что с применением спецсредств (наручников) Граждану нанесли телесные повреждения, унизили его честь и достоинство как должностного лица и просто человека.

"Запретили вставать или сидеть, силой поместили под стол <…> Во время войны так называемые правоохранительные органы относятся к своим гражданам хуже, чем к военнопленным. Не позволю унижать себя и выполнять грязные заказы политическим оппонентов. Ответ будет жестким, но в рамках правового поля, а не так, как у сегодняшних оборотней в погонах", — говорится в сообщении.

[ + – ] Фото, которое выложил мэр Белгород-Днестровского.

"После того, как они провели обыск и ничего не нашли… приехали со спецназом, автоматчиками, сотрудниками СБУ. Я понимаю, почему, чтобы напугать мэра. После окончания следственных действий и подписания протоколов, эти люди были лишними в моем кабинете и я пытался выйти из кабинета", — говорится в опубликованном видео.

По словам мэра, его били по лицу и пытались положить на пол, в подтверждение своих слов он указал на ссадины.

[ + – ] Фото, опубликованное на странице мэра Белгород-Днестровского Виталия Граждана в Facebook.

"После начали приколы тянуть с мэра. Я им сказал, что вы совершаете преступление, на что они заявили: "Да мы сейчас скажем, что ты у нас гранату хотел выдернуть". Я им сообщил, что следственные действия завершились, и вы вообще тут незаконно находитесь", — сказал Граждан, по утверждениям которого силовики препятствовали медикам "скорой" оказывать помощь.

Мэр также утверждает, что со стороны других представителей местного руководства он подвергается преследованием, при этом используется админресурс, и все это вылилось в избиение со стороны силовиков.

Реакция СБУ

Официальных комментариев со стороны СБУ пока не было.

Потасовка мэра с главой райсовета

По словам Граждана, сотрудники СБУ сообщили ему о подозрении в связи с недавним конфликтом, который произошел 7 июля во время сессии между ним и главой райсовета Григорием Мельниченко. Драка между чиновниками стала следствием разногласий, связанных с дальнейшей судьбой местной больницы.

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