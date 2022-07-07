В Белгороде-Днестровском во время сессии подрались мэр и глава райсовета (видео)

Руководители города и района дрались всерьез, присутствующим в зале мужчинам пришлось приложить усилия, чтобы разнять их.

7 июля прошла внеочередная сессия Белгород-Днестровского районного совета, на которой депутаты намеревались рассмотреть несколько актуальных вопросов, в том числе исполнение бюджета и утверждение тарифов. Рутинное мероприятие омрачила драка главы райсовета Григория Мельниченко с пришедшим на сессию городским головой Белгорода-Днестровского Виталием Гражданом.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Что стало причиной конфликта, неизвестно, но на видео, снятом в помещении, видно, что Мельниченко по какой-то причине не понравилось присутствие на заседании Граждана. Мэр потребовал обращаться к нему на "вы", в ответ глава райсовета обозвал его "конченным наркоманом" и потребовал покинуть помещение. Граждан обиделся, завязалась драка. Дрались всерьез, присутствующим в зале мужчинам пришлось приложить усилия, чтобы разнять руководителей.

[ + – ] Осторожно, кадры 18+

Отметим, что Белгород-Днестровский район стал одной из горячих точек после российского вторжения. Сюда часто прилетают вражеские ракеты. Несколько раз оккупанты наносили удары по мосту через Днестровский лиман, стремясь нарушить логистику в этом районе.

Ночью 1 июля российские войска нанесли массированный ракетный удар по поселку Сергеевка. Одна ракета попала в жилой дом, также пострадали турбазы, погибло 18 человек.