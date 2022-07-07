У Білгороді-Дністровському під час сесії побилися мер та голова райради (відео)

Керівники міста та району билися всерйоз, присутнім у залі чоловікам довелося докласти зусиль, щоб розняти їх.

7 липня відбулася позачергова сесія Білгород-Дністровської районної ради, на якій депутати мали на меті розглянути кілька актуальних питань, зокрема виконання бюджету та затвердження тарифів. Рутинний захід затьмарила бійка голови райради Григорія Мельниченка з міським головою Білгорода-Дністровського Віталієм Гражданом, який прийшов на сесію.

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Що спричинило конфлікт, невідомо, але на відео, знятому в приміщенні, видно, що Мельниченку з якоїсь причини не сподобалася присутність на засіданні Граждана. Мер вимагав звертатися до нього на "ви", у відповідь голова райради обізвав його "конченим наркоманом" і вимагав залишити приміщення. Граждан образився, почалася бійка. Билися всерйоз, присутнім у залі чоловікам довелося докласти зусиль, щоб розняти керівників.

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Зазначимо, що Білгород-Дністровський район став однією із гарячих точок після російського вторгнення. Сюди часто прилітають ворожі ракети. Кілька разів окупанти завдавали ударів по мосту через Дністровський лиман, прагнучи порушити логістику в цьому районі.

Вночі, 1 липня, російські війська завдали масованого ракетного удару по селищу Сергіївка. Одна ракета потрапила до житлового будинку, також постраждали турбази, загинуло 18 людей.