"Помістили під стіл, знущалися": мер Білгород-Дністровського звинуватив СБУ в побитті (фото, відео)

За словами Віталія Граждана, силовики не випускали його з кабінету, повалили на підлогу, чим принизили людську гідність. Офіційної реакції правоохоронців на звинувачення наразі не було.

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Мер Білгород-Дністровського Віталій Граждан виклав у соцмережах відео, на якому він намагається сперечатися зі співробітниками СБУ й ще один запис, на якому він лежить на підлозі під столом і стверджує, що зазнав побиття у своєму кабінеті. Про це повідомляється на сторінці мера у Facebook.

Мер стверджує, що вранці у вівторок, 18 жовтня, співробітники СБУ провели обшук у його робочому кабінеті та при цьому перевищили службові повноваження, заборонивши разом з адвокатами виходити зі службового кабінету. Повідомляється, що із застосуванням спецзасобів (наручників) Граждану завдали тілесних ушкоджень, принизили його честь і гідність як посадової особи та просто людини.

"Заборонили вставати або сидіти, силоміць помістили під стіл <…> Під час війни так звані правоохоронні органи ставляться до своїх громадян гірше, ніж до військовополонених. Не дозволю принижувати себе та виконувати брудні замовлення політичним опонентам. Відповідь буде жорсткою, але в межах правового поля, а не так, як у сьогоднішніх перевертнів у погонах", — йдеться у повідомленні.

[ + – ] Фото, яке виклав мер Білгород-Дністровського

"Після того, як вони провели обшук і нічого не знайшли… приїхали зі спецназом, автоматниками, співробітниками СБУ. Я розумію, чому, щоб налякати мера. Після закінчення слідчих дій і підписання протоколів ці люди були зайвими в моєму кабінеті і я намагався вийти з кабінету", — йдеться в опублікованому відео.

За словами мера, його били по обличчю та намагалися покласти на підлогу, на підтвердження своїх слів він вказав на садна.

[ + – ] Фото, опубліковане на сторінці мера Білгород-Дністровського Віталія Граждана у Facebook

"Після почали приколи тягнути з мера. Я їм сказав, що ви коїте злочин, на що вони заявили: "Та ми зараз скажемо, що ти в нас гранату хотів висмикнути". Я їм повідомив, що слідчі дії завершилися, і ви взагалі тут незаконно перебуваєте", — сказав Граждан, за твердженнями якого силовики перешкоджали медикам "швидкої" надавати допомогу.

Мер також стверджує, що з боку інших представників місцевого керівництва він переслідується, при цьому використовується адмінресурс, і все це вилилося в побиття з боку силовиків.

Реакція СБУ

Офіційних коментарів із боку СБУ поки що не було.

Бійка мера з головою райради

За словами Граждана, співробітники СБУ повідомили йому про підозру у зв'язку з нещодавнім конфліктом, який стався 7 липня під час сесії між ним і головою райради Григорієм Мельниченком. Бійка між чиновниками стала наслідком розбіжностей, пов'язаних із подальшою долею місцевої лікарні.

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