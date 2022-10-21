"Смертельний вирок": Україна попросила Сербію видати екс-генерала СБУ Наумова, — BBC

Видання пише, що Наумов боїться за своє життя, якщо його перемістять до України. Так, у минулому на нього було скоєно замах.

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Україна звернулася до Сербії, щоб провести екстрадицію колишнього генерала та високопосадовця СБУ Андрія Наумова. Так, він був заарештований близько 4 місяців тому за звинуваченням у відмиванні грошей, про що пише ВВС.

Наумов покинув територію України 23 лютого 2022 року за день до початку повномасштабного вторгнення Росії. Передбачається, що він міг передати росіянам інформацію щодо системи безпеки скрізь Чорнобиля. У СБУ заявили, що колишній генерал, якого позбавив звання президент Володимир Зеленський, здійснив державну зраду. Примітно, що Наумова було звільнено зі Служби безпеки України ще влітку 2021 року.

Журналісти пишуть, що у червні 2022 року Наумова затримали між Сербією та Північною Македонією. Разом із ним було заарештовано громадянина Німеччини Олександра Акста. Обидва перебувають під вартою.

Адвокат Наумова Таня Савич заявила, що Київ не назвав привід екстрадиції її клієнта до України. Передбачається, що він підозрюється у корупції. Однак Савич сказала, що Наумов боїться за своє життя, якщо його відправлять до України. Так, ще 2020 року на нього було скоєно замах.

"Наумов каже, що якщо його екстрадують, то для нього це буде рівнозначно смертному вироку", — сказала Савич.

За словами журналістів, наразі прокуратура Сербії займається і відмиванням грошей Наумовим, і його екстрадицією до України.

"Зараз все призупинено, щоб подивитися, що буде з процедурою екстрадиції, тому що зараз це найважливіша та термінова справа", — сказала Савич.

Хто такий Андрій Наумов

Видання пише, що колишній генерал СБУ Андрій Наумов працював 12 років у Генпрокуратурі України. Потім працював керівником Держагентства України з управління зоною відчуження. Далі його призначили головою Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. 2020 року Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала. Але у березні 2022 року президент позбавив його цього звання.

Щодо замаху, то 2021 року співробітник СБУ Юрій Расук зізнався, що готував замах на Наумова. Також СБУ розкрила іншу справу про замах на Наумова, якою займався ще один співробітник Дмитро Нескаромний. Підозрюваний уникнув слідства, але визнавати свою провину не став.

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ затримала блогера, який знімав наслідки ракетного удару по Бурштинській ТЕС. Чоловік, за даними силовиків, оприлюднив у своєму Telegram-каналі ролик із місця обстрілу, щоб залучити нових передплатників.

Ще нагадаємо, що СБУ під Києвом затримала члена тероборони, якого звинувачують у колабораціонізмі. За інформацією СБУ, чоловік брав участь у каральних рейдах ЗС РФ та допомагав загарбникам виявляти проукраїнських мешканців Київської області.

Також повідомлялося, що мер Білгород-Дністровського звинуватив СБУ у побиттях. За словами Віталія Граждана, силовики не випускали його з кабінету, повалили на підлогу, чим принизили людську гідність. Офіційної реакції правоохоронців на звинувачення наразі не було.