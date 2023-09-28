Встановили особу "кадирівця", який жорстоко катував українських полонених, – СБУ (фото)

В Службі безпеки повідомили, що "кадирівець" вимагав 500 тисяч гривень з дружини військового ЗСУ, який потрапив у російський полон під час боїв на південному фронті.

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Служба безпеки України (СБУ) встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань військовополонених та мирних жителів у тимчасово захопленій частині Запорізької області. Про це повідомляє СБУ.

За даними правоохоронців, зловмисником є полковник Зелімханз Агмерзоєв – командир 3-ї роти полку поліції федерального управління позавідомчої охорони військ Росгвардії по чеченській республіці.

"Після захоплення Мелітопольського району він сформував та очолив каральні загони, які проводили репресії на території громади", – йдеться у повідомленні.

За наказом Агмерзоєва його підлеглі жорстоко катували українських військовополонених та мирних жителів окупованих населених пунктів.

СБУ встановили особу "кадирівця", який катував українських полонених

Відомо, що під час тортур він особисто телефонував родичам потерпілих і вимагав у них гроші за припинення фізичних знущань над полоненими та викраденими людьми.

СБУ задокументувала, що Агмерзоєв вимагав 500 тисяч гривень з дружини військового ЗСУ, який потрапив у російський полон під час боїв на південному фронті.

"У разі несплати грошей окупант погрожував покалічити та вбити українського полоненого", – додають в Службі безпеки.

Крім цього, фігурант вимагав 20 тисяч американських доларів від близьких двох викрадених мешканців району. За цю суму він "гарантував" припинити знущання та відпустити потерпілих додому.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Агмерзоєву про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", – повідомляють в СБУ.

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

"Зловмисника буде знайдено та покарано незалежно від часу та місця його перебування", – наголошують правоохоронці.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 вересня, контррозвідка СБУ затримала ще одну інформаторку спецслужб Російської Федерації, яка передавала окупантам інформацію про Сили оборони на Донеччині.