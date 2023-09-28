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Военный Фокус Российско-украинская война

Установили личность "кадыровца", который жестоко пытал украинских пленных, — СБУ (фото)

СБУ, Служба безопасности Украины, кадыровец, пытки украинских военных, плен
Фото: СБУ | СБУ установили личность "кадыровца", который пытал украинских пленных

В Службе безопасности сообщили, что "кадыровец" требовал 500 тысяч гривен с жены военного ВСУ, который попал в российский плен во время боев на южном фронте.

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Служба безопасности Украины (СБУ) установила личность еще одного российского оккупанта, который причастен к массовым пыткам военнопленных и мирных жителей во временно захваченной части Запорожской области. Об этом сообщает СБУ.

По данным правоохранителей, злоумышленником является полковник Зелимханз Агмерзоев — командир 3-й роты полка полиции федерального управления вневедомственной охраны войск Росгвардии по чеченской республике.

"После захвата Мелитопольского района он сформировал и возглавил карательные отряды, которые проводили репрессии на территории общины", — говорится в сообщении.

По приказу Агмерзоева его подчиненные жестоко пытали украинских военнопленных и мирных жителей оккупированных населенных пунктов.

СБУ, Служба безопасности Украины, кадыровец, пытки украинских военных, плен Fullscreen
СБУ установили личность "кадыровца", который пытал украинских пленных

Известно, что во время пыток он лично звонил родственникам потерпевших и требовал у них деньги за прекращение физических издевательств над пленными и похищенными людьми.

СБУ задокументировала, что Агмерзоев требовал 500 тысяч гривен с жены военного ВСУ, который попал в российский плен во время боев на южном фронте.

"В случае неуплаты денег оккупант угрожал покалечить и убить украинского пленного", — добавляют в Службе безопасности.

Кроме этого, фигурант требовал 20 тысяч американских долларов от близких двух похищенных жителей района. За эту сумму он "гарантировал" прекратить издевательства и отпустить потерпевших домой.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Агмерзоеву о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", — сообщают в СБУ.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины.

"Злоумышленник будет найден и наказан независимо от времени и места его пребывания", — отмечают правоохранители.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Напомним, что сегодня, 28 сентября, контрразведка СБУ задержала еще одну информаторку спецслужб Российской Федерации, которая передавала оккупантам информацию о Силах обороны в Донецкой области.