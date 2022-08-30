Допоміг захопити ЧАЕС і втік: ексгенерал СБУ Наумов може отримати притулок у РФ, – ЗМІ

Ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ готові прийняти в країні-агресорі, якщо він дасть свідчення проти президента України.

Колишній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, який втік у Сербію, Андрій Наумов може отримати притулок у Росії в обмін на участь у так званому трибуналі над президентом України Володимиром Зеленським. Про це пише видання "Бабель" із посиланням на власні джерела.

Інформацію про те, що ексгенерала СБУ готові прийняти у країні-агресорі, підтверджує видання The Insider.

"Він може стати учасником постановочного суду над президентом Зеленським у Росії", — уточнюють журналісти.

Зв'язки з Бакановим та захоплення Зони відчуження

Як пише The Insider, кар'єра ексгенерала була тісно пов'язана з колишнім головою СБУ Іваном Бакановим. Як розповідають джерела видання у силових структурах, Наумов вважався протеже Баканова, а в ЗМІ його називали "гаманцем Баканова".

З літа 2019 року до липня 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки СБУ. А до цього він обіймав посаду керівника держпідприємства "Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження". Завдяки цьому він мав доступ до відомостей, що становлять державну таємницю про системи безпеки об'єктів Чорнобильської АЕС.

Наразі Державне бюро розслідувань України займається кримінальним провадженням за фактом можливої держзради Наумова.

"[Наумов] збирав відомості про функціонування систем безпеки зони відчуження ЧАЕС та іншу інформацію конфіденційного характеру", — йдеться в офіційній відповіді ДБР на запит журналістів.

В українських спецслужбах вважають, що колишній офіцер СБУ міг передати росіянам інформацію, яка допомогла якнайшвидше захопити територію Чорнобильської АЕС.

Втеча Наумова та його затримання

Андрій Наумов втік з України за кілька годин до повномасштабного вторгнення. Для цього він використав кілька мікроавтобусів, навантажених готівкою. Після втечі колишній офіцер СБУ кілька місяців жив у Німеччині, а потім подався до Сербії.

Наумова затримали на кордоні країни ще 7 червня. Він намагався незаконно провезти через пункт пропуску Прешево велику суму грошей — щонайменше 600 тисяч євро, а також коштовності, зокрема смарагди та діаманти.

У Сербії справою Наумова займається міністр внутрішніх справ країни Александр Вулін. 23 серпня він зустрівся в Москві з секретарем Ради безпеки РФ Миколою Патрушевим. За словами джерел The Insider, вони, серед іншого, обговорювали ситуацію з Наумовим.

Нагадаємо, 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув Івана Баканова з посади голови СБУ своїм указом. За два дні за його відставку проголосувала Верховна Рада. Рішення підтримали 265 нардепів.

Вже в середині серпня Зеленський ввів до Ставки Верховного Головнокомандувача нових чиновників. Водночас Іван Баканов вибув із військового органу.