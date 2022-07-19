Рада звільнила Івана Баканова: як відреагував ексглава СБУ

Іван Баканов вирішив не звітувати про успіхи в роботі. Показовим результатом вважає затримання кума президента РФ Володимира Путіна.

Верховна Рада проголосувала за звільнення голови СБУ Івана Баканова. Про це написав у Telegram за підсумками голосування народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Рішення про відставку Баканова підтримали 265 нардепів, більшість із "Слуги народу" (203). Запитання призначення нового глави СБУ, за інформацією Железняка, на сьогоднішнє засідання парламенту не виносили.

Іван Баканов не прийшов до Ради. Розгляд був досить формальним, додав Железняк.

Відставка Івана Баканова — заява ексглави СБУ

Баканов у зверненні, яке опублікувала пресслужба СБУ у Facebook зазначив, що не звітуватиме про успіхи в роботі.

"З першого дня на службі я сповідував інший принцип — реальні справи не потребують словесної допомоги. Особливо спецслужби. Результат — самодостатня величина, яка не залежить від будь-яких суб'єктивних оцінок", — заявив Баканов.

[ + – ] Баканов вважає, що СБУ за роки його управління займалося справами, а не піаром

На думку ексглави СБУ, за роки його управління відомство займалося справами, а не піаром. Щоб оцінити успіхи роботи СБУ, Баканов запропонував відповісти на 5 запитань:

з яким головою СБУ затримали та оголосили підозру Віктору Медведчуку, нардепу від "ОПЗЖ" та куму президента РФ Володимира Путіна;

коли СБУ розслідувала кримінальні справи з топполітиками та лідерами парламентських фракцій;

чи колись були масштабніші та масовіші викриття ворожих агентів у різних держорганах;

хто взявся за проросійські партії та почав протидіяти ворожій пропаганді;

коли у державну власність стали повертати майно та важливі об'єкти інфраструктури.

Колишній глава СБУ нагадав про бажання російської армії захопити Київ та всю Україну за 3 дні.

[ + – ] Армія РФ хотіла захопити Київ за 3 дні

"Серйозну ставку ворог робив на власні агентурні мережі, які мали спрацювати на початку повномасштабного вторгнення. Але в цей кризовий момент ворожі агенти не спрацювали — СБУ заздалегідь вибудувала чітку систему їхньої нейтралізації. І це теж один із результатів, що свідчить про рівень роботи спецслужби", — наголосив Баканов.

Нагадаємо, що 17 липня президент України Володимир Зеленський усунув з посади Івана Баканова указом.

Своє рішення Глава держави пояснив статтею 47 дисциплінарного статуту Збройних Сил України. Цього ж дня Зеленський звільнив Генпрокурора України Ірину Венедіктову.

Подання на звільнення Баканова Зеленський вніс до Верховної Ради 18 липня.

Фокус раніше детально аналізував причини відставки Баканова та Венедіктової. У мирний час Конституція України не наділяє президента повноваженнями щодо звільнення та призначення Глави СБУ та Генпрокурора. Це компетенція парламенту.