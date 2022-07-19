Рада уволила Ивана Баканова: как отреагировал экс-глава СБУ
Иван Баканов решил не отчитываться об успехах в работе. Показательным результатом он считает задержание кума президента РФ Владимира Путина.
Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение главы СБУ Ивана Баканова. Об этом написал в Telegram по итогам голосования народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.
Решение об отставке Баканова поддержали 265 нардепов, большинство – из "Слуги народа" (203). Вопрос назначения нового главы СБУ, по информации Железняка, на сегодняшнее заседание парламента не выносили.
Иван Баканов не пришел в Раду. Разбирательство было достаточно формальным, добавил Железняк.
Отставка Ивана Баканова – заявление экс-главы СБУ
Баканов в обращении, которое опубликовала пресс-служба СБУ в Facebook отметил, что не будет отчитываться об успехах в работе.
"С самого первого дня на службе я исповедовал другой принцип – реальные дела не нуждаются в словесной помощи. Особенно в спецслужбе. Результат – самодостаточная величина, не зависящая от каких-либо субъективных оценок", – заявил Баканов.
По мнению экс-главы СБУ, за годы его управления ведомство занималось делами, а не пиаром. Чтобы оценить успехи работы СБУ, Баканов предложил ответить на 5 вопросов:
- при каком главе СБУ задержали и объявили подозрение Виктору Медведчуку, нардепу от "ОПЗЖ" и куму президента РФ Владимира Путина;
- когда СБУ расследовала уголовные дела с топ-политиками и лидерами парламентских фракций;
- были ли когда-нибудь более масштабные и массовые разоблачения вражеских агентов в различных госорганах;
- кто взялся за пророссийские партии и начал противодействовать вражеской пропаганде;
- когда в государственную собственность стали возвращать имущество и важные объекты инфраструктуры.
Бывший глава СБУ напомнил о желании российской армии захватить Киев и всю Украину за 3 дня.
"Серьезную ставку враг делал на собственные агентурные сети, которые должны были сработать в начале полномасштабного вторжения. Но в этот самый кризисный момент вражеские агенты не сработали – СБУ заранее выстроила четкую систему их нейтрализации. И это тоже один из результатов, свидетельствующий об уровне работы спецслужбы", – подчеркнул Баканов.
Напомним, что 17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности Ивана Баканова указом.
Свое решение глава государства пояснил статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины. В этот же день Зеленский уволил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову.
Представление на увольнение Баканова Зеленский внес в Верховную Раду 18 июля.
Фокус ранее детально анализировал причины отставки Баканова и Венедиктовой. В мирное время Конституция Украины не наделяет президента полномочиями по увольнению и назначению главы СБУ и генпрокурора. Это компетенция парламента.