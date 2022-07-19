Рада уволила Ивана Баканова: как отреагировал экс-глава СБУ

Иван Баканов решил не отчитываться об успехах в работе. Показательным результатом он считает задержание кума президента РФ Владимира Путина.

Верховная Рада Украины проголосовала за увольнение главы СБУ Ивана Баканова. Об этом написал в Telegram по итогам голосования народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Решение об отставке Баканова поддержали 265 нардепов, большинство – из "Слуги народа" (203). Вопрос назначения нового главы СБУ, по информации Железняка, на сегодняшнее заседание парламента не выносили.

Иван Баканов не пришел в Раду. Разбирательство было достаточно формальным, добавил Железняк.

Отставка Ивана Баканова – заявление экс-главы СБУ

Баканов в обращении, которое опубликовала пресс-служба СБУ в Facebook отметил, что не будет отчитываться об успехах в работе.

"С самого первого дня на службе я исповедовал другой принцип – реальные дела не нуждаются в словесной помощи. Особенно в спецслужбе. Результат – самодостаточная величина, не зависящая от каких-либо субъективных оценок", – заявил Баканов.

[ + – ] Баканов считает, что СБУ за годы его управления занималось делами, а не пиаром

По мнению экс-главы СБУ, за годы его управления ведомство занималось делами, а не пиаром. Чтобы оценить успехи работы СБУ, Баканов предложил ответить на 5 вопросов:

при каком главе СБУ задержали и объявили подозрение Виктору Медведчуку, нардепу от "ОПЗЖ" и куму президента РФ Владимира Путина;

когда СБУ расследовала уголовные дела с топ-политиками и лидерами парламентских фракций;

были ли когда-нибудь более масштабные и массовые разоблачения вражеских агентов в различных госорганах;

кто взялся за пророссийские партии и начал противодействовать вражеской пропаганде;

когда в государственную собственность стали возвращать имущество и важные объекты инфраструктуры.

Бывший глава СБУ напомнил о желании российской армии захватить Киев и всю Украину за 3 дня.

[ + – ] Армия РФ хотела захватить Киев за 3 дня

"Серьезную ставку враг делал на собственные агентурные сети, которые должны были сработать в начале полномасштабного вторжения. Но в этот самый кризисный момент вражеские агенты не сработали – СБУ заранее выстроила четкую систему их нейтрализации. И это тоже один из результатов, свидетельствующий об уровне работы спецслужбы", – подчеркнул Баканов.

Напомним, что 17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил от должности Ивана Баканова указом.

Свое решение глава государства пояснил статьей 47 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Украины. В этот же день Зеленский уволил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову.

Представление на увольнение Баканова Зеленский внес в Верховную Раду 18 июля.

Фокус ранее детально анализировал причины отставки Баканова и Венедиктовой. В мирное время Конституция Украины не наделяет президента полномочиями по увольнению и назначению главы СБУ и генпрокурора. Это компетенция парламента.