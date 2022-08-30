Помог захватить ЧАЭС и сбежал: экс-генерал СБУ Наумов может получить убежище в РФ, – СМИ

Экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ готовы принять в стране-агрессоре, если он даст показания против президента Украины.

Сбежавший в Сербию бывший начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов может получить убежище в России в обмен на участие в так называемом трибунале над президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники.

Информацию о том, что экс-генерала СБУ готовы принять в стране-агрессоре подтверждает издание The Insider.

"Он может стать участником постановочного суда над президентом Зеленским в России", – уточняют журналисты.

Связи с Бакановым и захват Зоны отчуждения

Как пишет The Insider, карьера экс-генерала была тесно связана с бывшим главой СБУ Иваном Бакановым. Как рассказывают источники издания в силовых структурах, Наумов считался протеже Баканова, а в СМИ его называли "кошельком Баканова".

С лета 2019 года по июль 2021 года Наумов возглавлял Главное управление внутренней безопасности СБУ. А до этого он занимал должность руководителя госпредприятия "Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения". Благодаря этому, у него был доступ к сведениям, составляющим государственную тайну о системах безопасности объектов Чернобыльской АЭС.

Сейчас Государственное бюро расследований Украины занимается уголовным производством по факту возможной госизмены Наумова.

"[Наумов] собирал сведения о функционировании систем безопасности зоны отчуждения ЧАЭС и другую информацию конфиденциального характера", – говорит в официальном ответе ГБР на запрос журналистов.

В украинских спецслужбах считают, что бывший офицер СБУ мог передать россиянам информацию, которая помогла максимально быстро захватить территорию Чернобыльской АЭС.

Побег Наумова и его задержание

Андрей Наумов сбежал из Украины за несколько часов до полномасштабного вторжения. Для этого он использовал несколько микроавтобусов, нагруженных наличными деньгами. После побега бывший офицер СБУ несколько месяцев жил в Германии, а затем направился в Сербию.

Наумов был задержан на границе страны еще 7 июня. Он пытался незаконно провезти через пункт пропуска Прешево крупную сумму денег — по меньшей мере 600 тысяч евро, а также драгоценности, в частности, изумруды и бриллианты.

В Сербии делом Наумова занимается министр внутренних дел страны Александр Вулин. 23 августа он встретился в Москве с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. По словам источников The Insider, они, среди прочего, обсуждали и ситуацию с Наумовым.

Напомним, 17 июля президент Украины Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от должности главы СБУ своим указом. Через два дня за его отставку проголосовала Верховная Рада. Решение поддержали 265 нардепов.

Уже в середине августа Зеленский ввел в Ставку Верховного Главнокомандующего новых чиновников. При этом Иван Баканов выбыл из военного органа.