Без екстрадиції: колишній генерал СБУ Наумов вийде на свободу в Сербії, — ВВС

За даними журналістів, Сербський суд відправив Андрія Наумова на рік до в'язниці за відмивання грошей. Із огляду на те, що позбавлений звання ексофіцер перебуває в слідчому ізоляторі понад рік, він повністю відбув своє покарання.

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Колишнього високопоставленого співробітника Служби безпеки України Андрія Наумова, ймовірно, буде звільнено з ув'язнення в Сербії вже в грудні. Сербія відмовила в його екстрадиції в Україну, де йому висунуто обвинувачення за кількома кримінальними провадженнями. Про це повідомляє BBC News Україна.

"Сербський суд відмовився видавати Андрія Наумова Україні та відправив на рік до в'язниці за відмивання грошей. Із огляду на те, що експосадовець СБУ вже перебуває в слідчому ізоляторі понад рік, це покарання він практично відбув і скоро вийде на свободу. За нашими даними, це може статися вже на початку грудня", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про затримання Андрія Наумова

Колишній генерал СБУ Андрій Наумов працював 12 років у Генпрокуратурі України. Потім працював керівником Держагентства України з управління зоною відчуження. Потім його призначили головою Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. У 2020 році Зеленський присвоїв йому звання бригадного генерала. Але в березні 2022 року президент позбавив його цього звання.

У березні 2022 року українська влада оголосила колишнього генерала Служби безпеки України, Андрія Наумова, зрадником. Щодо нього було ініційовано кілька кримінальних проваджень, позбавлено звання бригадного генерала та оголошено про його міжнародний розшук.

7 червня 2022 року Андрія Наумова затримали на кордоні між Сербією і Північною Македонією. Сам він стверджував у суді, що їхав із другом в Афіни на яхтовий ярмарок. ЗМІ повідомляли, що в авто разом із ним був ще український бізнесмен і громадянин Німеччини Олександр Акст.

Судові документи, доступні Сербській службі ВВС, містили інформацію про те, що в Андрія Наумова було виявлено неповідомлену суму готівки в розмірі приблизно 600 тисяч євро, а також 120 тисяч доларів разом із двома смарагдами під час перевірки його майна поліцією.

Відтоді Наумов перебував у слідчому ізоляторі міста Ніш на півдні Сербії.

У Сербії щодо Андрія Наумова проводили два паралельні судові процеси: один — з питання екстрадиції, а другий — у справі про відмивання коштів.

Судовий процес над колишнім топпосадовцем СБУ в місті Ніш тривав понад рік. І суд відправляв його на рік до в'язниці за відмивання грошей. Одним з аргументів, що призвели до відмови в екстрадиції Андрія Наумова, стало особисте звернення президента України Володимира Зеленського.

31 березня 2022 року Зеленський у своєму зверненні назвав Наумова "зрадником" і позбавив його звання бригадного генерала. Як пише BBC, саме це звернення пізніше допомогло Наумову в сербському суді.

Коли стало відомо, що Наумов перебуває в Сербії, Україна подала запит на його екстрадицію — однак отримала відмову.