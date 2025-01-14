Купив перед виїздом з України: "Схеми" знайшли 3 квартири ексгенерала СБУ Наумова в Туреччині

За даними розслідувачів, колишній посадовець СБУ Андрій Наумов купив у 2022 році 3 квартири на турецькому курорті за 17,5 млн грн. Зараз ексгенерал у Сербії чекає на вирок у справі про відмивання коштів.

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Колишній голова Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який за день до повномасштабного вторгнення РФ до України виїхав за кордон, придбав 3 квартири в елітному житловому комплексі в Туреччині на суму близько 17,5 мільйонів гривень. Про це йдеться в розслідуванні проєкту "Схеми".

До рук журналістів потрапили витяги з турецького реєстру нерухомості, згідно з якими Наумов у 2022 році купив 3 квартири в преміальному житловому комплексі Konak Seaside Premium в районі Каргиджак муніципалітету Аланія в Туреччині. На сайтах нерухомості квартири цього ЖК пропонуються за ціною від 340 до 460 тисяч євро.

Вартість квартир у житловому комплексі Konak Seaside Premium Фото: Схеми

За даними з реєстрів, Андрій Наумов придбав у курортному районі три житлові приміщення за майже 8,5 мільйонів турецьких лір, що приблизно дорівнює 17,5 мільйона гривень. Площа найбільшого з них — 185 квадратних метрів.

За даними журналістів, Наумов купив три елітні квартири в житловому комплексі Konak Seaside Premium Фото: Схеми

За інформацією близьких до кола спілкування Наумова джерел журналістів, у квартирах наразі проживає його родина. Сам ексгенерал очікує на рішення суду в Сербії, де розглядають його справу за звинуваченням у відмиванні грошей. Наумов відкидає звинувачення та стверджує, що його переслідують "через політичні мотиви" та "вирок сербського суду зрежисований повністю з України".

Жуналісти отримали витяги з реєстрів, які свідчать про придбання Наумовим трьох елітних квартир у Туреччині Фото: Схеми

Сам Наумов у коментарі журналістам сказав, що в межах кримінального провадження сербські слідчі робили запити до Туреччини та після ретельної перевірки транзакцій і походження грошей не виявили порушень закону. Проте на питання про джерела походження коштів він не відповів.

Якщо йому присудять депортацію з країни, не виключено, що він може виїхати до Туреччини.

"Судом може бути ухвалене рішення лише щодо заборони перебування на території Сербії, то ж визначитися, куди далі пересуватися – цей обовʼязок покладено виключно на мене", — відповів Наумов на питання про подальше місце свого перебування.

Яку саме країну він розглядає, колишній посадовець СБУ не уточнив.

У Державному бюро розслідувань на запит журналістів відповіли, що перевіряють факти про купівлю Наумовим турецьких квартир в межах одного з відкритих проти нього кримінальних проваджень.

Справа Наумова: що відомо про ексгенерала СБУ

Андрій Наумов працював 12 років у Генпрокуратурі України перед тим, як обійняти посаду керівника Держагентства України з управління зоною відчуження, а потім — голови Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

За кілька годин до початку повномасштабного вторгнення РФ Наумов втік з України, захопивши із собою готівку, яку вивозив кількома мікроавтобусами. Кілька місяців він прожив у Німеччині, потім переїхав до Сербії. У червні при спробі перевезти через пункт пропуску велику суму грошей і коштовності Наумова затримали на кордоні в Сербії.

В серпні 2022 року в Державному бюро розслідувань на запит журналістів повідомляли, що Наумова підозрюють в тому, що він допоміг захопити ЧАЕС окупантам, передавши їм конфіденційну інформацію.

У жовтні 2022 року Україна звернулася до Сербії щодо екстрадиції заарештованого за звинуваченням у відмиванні грошей Наумова, проте отримала відмову.

У вересні 2023 року сербський суд засудив колишнього генерала СБУ Андрія Наумова до одного року вʼязниці,

На початку січня 2024 року стало відомо, що чиновник покинув сербську в'язницю під час розгляду апеляції щодо його вироку в одному з судів Сербії.

У березні 2024 року Вищий суд у місті Ніш повторно почав розгляд справи ексгенерала СБУ Наумова. Колишній чиновник себе винним не визнав.