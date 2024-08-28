Вивіз з країни понад 3 млн грн: ексгенерал СБУ оголошений в міжнародний розшук, — ДБР

ДБР підозрює, що колишній чиновник під час перебуванні на посаді заволодів більш ніж 3,2 млн грн. Наумов вже відбував покарання у Сербії по обвинуваченню в шахрайстві, однак Белград не може його видати через розгляд апеляції по справі.

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Інтерпол за запитом Державної служби розслідувань оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала, ексначальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України Андрія Наумова. Про це повідомляє ДБР.

"26 серпня 2024 року червоне оповіщення опубліковане в обліках Генерального секретаріату Інтерполу. Серед іншого ДБР підозрює колишнього посадовця у шахрайському заволодінні понад 3,2 млн грн під час перебування на посаді керівника державного підприємства протягом 2019-2021 рр.", — зазначили у відомстві.

В ДБР зазначили, що затримали Андрія Наумова 7 червня 2022 року під час спроби потрапити із Сербії до Північної Македонії у транспортному засобі. При ньому було 592 000 євро, 120 000 доларів та два дорогоцінні камені.

Нагадаємо, що колишній генерал СБУ Андрій Наумов працював 12 років у Генпрокуратурі України, потім перейшов на посаду керівника Держагентства України з управління зоною відчуження, після цього став працювати головою Головного управління внутрішньої безпеки СБУ. У 2020 році президент України Володимир Зеленський надав йому звання бригадного генерала, але у березні 2022 року вже позбавив.

Андрій Наумов втік з України за кілька годин до повномасштабного вторгнення. Для цього він використав кілька мікроавтобусів, навантажених готівкою. Після втечі колишній офіцер СБУ кілька місяців жив у Німеччині, а потім подався до Сербії.

Згодом Андрія Наумова затримали на кордоні. Він намагався незаконно перевести велику суму грошей.

У жовтні 2022 року Україна звернулася до Сербії щодо екстрадиції ексгенерала та високопосадовця СБУ Андрія Наумова, який був заарештований за звинуваченням у відмиванні грошей. В його екстрадиції було відмовлено.

У вересні 2023 року суд засудив Сербії засудив колишнього генерала СБУ Андрія Наумова за звинуваченням у відмиванні грошей до одного року вʼязниці. Але в лютому Апеляційний суд скасував вирок першої інстанції та повернув справу для ухвалення нового рішення.

На початку січні 2024 року стало відомо, що український чиновник покинув сербську в'язницю. Однак Белград не видає його Києву — Наумов все ще не може покинути країну через розгляд апеляції на вирок суду.