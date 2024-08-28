Вывез из страны более 3 млн грн: экс-генерал СБУ объявлен в международный розыск, — ГБР

ГБР подозревает, что бывший чиновник во время пребывания в должности завладел более чем 3,2 млн грн. Наумов уже отбывал наказание в Сербии по обвинению в мошенничестве, однако Белград не может его выдать из-за рассмотрения апелляции по делу.

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Интерпол по запросу Государственной службы расследований объявил в международный розыск бывшего генерала, экс-начальника Главного управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины Андрея Наумова. Об этом сообщает ГБР.

"26 августа 2024 года красное оповещение опубликовано в учете Генерального секретариата Интерпола. Среди прочего ГБР подозревает бывшего чиновника в мошенническом завладении более 3,2 млн грн во время пребывания в должности руководителя государственного предприятия в течение 2019-2021 гг", — отметили в ведомстве.

В ГБР отметили, что задержали Андрея Наумова 7 июня 2022 года при попытке попасть из Сербии в Северную Македонию в транспортном средстве. При нем было 592 000 евро, 120 000 долларов и два драгоценных камня.

Напомним, что бывший генерал СБУ Андрей Наумов работал 12 лет в Генпрокуратуре Украины, затем перешел на должность руководителя Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения, после этого стал работать главой Главного управления внутренней безопасности СБУ. В 2020 году президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала, но в марте 2022 года уже лишил.

Андрей Наумов сбежал из Украины за несколько часов до полномасштабного вторжения. Для этого он использовал несколько микроавтобусов, нагруженных наличными. После побега бывший офицер СБУ несколько месяцев жил в Германии, а затем отправился в Сербию.

Впоследствии Андрея Наумова задержали на границе. Он пытался незаконно перевести крупную сумму денег.

В октябре 2022 года Украина обратилась в Сербию по экстрадиции экс-генерала и высокопоставленного СБУ Андрея Наумова, который был арестован за арестован по обвинению в отмывании денег. В его экстрадиции было отказано.

В сентябре 2023 года суд Сербии приговорил бывшего генерала СБУ Андрея Наумова по обвинению в отмывании денег к одному году тюрьмы. Но в феврале Апелляционный суд отменил приговор первой инстанции и вернул дело для принятия нового решения.

В начале январе 2024 года стало известно, что украинский чиновник покинул сербскую тюрьму. Однако Белград не выдает его Киеву — Наумов все еще не может покинуть страну из-за рассмотрения апелляции на приговор суда.