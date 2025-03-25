З'ясовував нюанси ритуального бізнесу: у Кривому Розі сильно побили журналіста (фото, відео)
Репортер видання "СВОЇ Кривий Ріг" отримав серйозні травми та потрапив до лікарні. Редакція припускає, що напад пов'язаний із розслідуванням про приватний ритуальний бізнес у місті.
У Кривому Розі двоє людей напали на журналіста місцевого видання "СВОЇ Кривий Ріг". Унаслідок цього чоловік дістав серйозні травми і потрапив до лікарні, повідомила в Telegram редакція видання.
"Били ногами по голові... Ми звернулися в поліцію і розраховуємо на оперативну реакцію", — ідеться в повідомленні.
Редакція припускає, що напад на журналіста може бути пов'язаний із його професійною діяльністю та нещодавнім розслідуванням про приватний ритуальний бізнес у місті.
Після виходу журналістського розслідування місцева прокуратура зацікавилася ритуальниками. Зареєстровано кримінальне провадження через можливу наругу над тілом померлого.
Згодом з 'ясувалося, що один із нападників — раніше судимий 32-річний місцевий житель. Правоохоронці знайшли його та відкрили кримінальне провадження за фактом побиття журналіста.
"У нашого колеги зламаний ніс, забій сітківки ока та ребер, струс мозку. Він отримав травми середнього ступеня тяжкості", — йдеться в одному з повідомлень.
Нагадаємо, журналісти "Громадського" представили розслідування про земельні ділянки та квартири людей з оточення народного депутата Юрія Бойка.
Проєкт "Схеми" раніше з'ясував, що ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов купив три квартири в елітному житловому комплексі в Туреччині. Сума придбаної нерухомості оцінюється в 17,5 млн гривень.