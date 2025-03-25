З'ясовував нюанси ритуального бізнесу: у Кривому Розі сильно побили журналіста (фото, відео)

Репортер видання "СВОЇ Кривий Ріг" отримав серйозні травми та потрапив до лікарні. Редакція припускає, що напад пов'язаний із розслідуванням про приватний ритуальний бізнес у місті.

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У Кривому Розі двоє людей напали на журналіста місцевого видання "СВОЇ Кривий Ріг". Унаслідок цього чоловік дістав серйозні травми і потрапив до лікарні, повідомила в Telegram редакція видання.

"Били ногами по голові... Ми звернулися в поліцію і розраховуємо на оперативну реакцію", — ідеться в повідомленні.

Редакція припускає, що напад на журналіста може бути пов'язаний із його професійною діяльністю та нещодавнім розслідуванням про приватний ритуальний бізнес у місті.

Після виходу розслідування місцева прокуратура зацікавилася ділками

Після виходу журналістського розслідування місцева прокуратура зацікавилася ритуальниками. Зареєстровано кримінальне провадження через можливу наругу над тілом померлого.

Згодом з 'ясувалося, що один із нападників — раніше судимий 32-річний місцевий житель. Правоохоронці знайшли його та відкрили кримінальне провадження за фактом побиття журналіста.

Журналіста побив раніше судимий 32-річний місцевий житель

"У нашого колеги зламаний ніс, забій сітківки ока та ребер, струс мозку. Він отримав травми середнього ступеня тяжкості", — йдеться в одному з повідомлень.

Нагадаємо, журналісти "Громадського" представили розслідування про земельні ділянки та квартири людей з оточення народного депутата Юрія Бойка.

Проєкт "Схеми" раніше з'ясував, що ексначальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов купив три квартири в елітному житловому комплексі в Туреччині. Сума придбаної нерухомості оцінюється в 17,5 млн гривень.