Росія готує удар 500 дронами: чи витримає українська ППО наймасовішу атаку БПЛА

За даним української розвідки, Росія нарощує виробництво дронів і готується до масованих атак на Україну. Найближчим часом ворог може запускати до 500 "Шахедів" та інших безпілотників одночасно. Фокус з'ясував, чи готова Україна до цієї загрози, чи вистачає засобів ППО та які технології допоможуть боротися з дронами.

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За словами заступника начальника української розвідки, генерал-майора Вадима Скібіцького росіяни суттєво збільшили випуск літальних апаратів різних типів, а не тільки Shahed. Є і розвідувальні, і імітаційні, аби перевантажити українську ППО. Окрім цього, ворог збільшив кількість пускових майданчиків, звідки буде запускати ще більше безпілотників. Тож РФ планує вже в середині цього року атакувати Україну по 500 "Шахедів" та інших дронів одночасно.

Також Скібіцького наголосив, що цілі для росіян уже певний час незмінні. Це система управління ЗСУ, усе, що стосується авіації, енергетична система України, газотранспортна, підприємства оборонної промисловості, газотранспортна система, наші газові родовища.

500 "Шахедів" по Україні: що це означає для ППО

Військовий експерт Павло Нарожний підкреслює, що 500 дронів за раз – це не означає 500 дронів в день. Це означає, що ворог буде накопичувати і за якийсь проміжок часу, раз в 10 днів, раз в 2 тижні запускати до 500 дронів. Наразі рекордна кількість "Шахедів" по Україні — 267. Атака відбулась у ніч на 23 лютого.

"Крім того, коли кажуть 500 дронів – це не означає, що всі ці 500 дронів будуть йти з боєголовкою. Зараз приблизно 50 на 50. Тобто половина – це пустишки, які з двигуном, але без вибухівки. Може навіть з самою простою антеною. Максимально дешевий варіант, який тільки зовнішньо виглядає, як ударний дрон. І більшість з них просто падає в чистому полі. Їх задача – це відволікати на себе ППО, радари і все інше, літаки, які збивають", — пояснює Фокусу Нарожний.

Головна лінія захисту – мобільні групи. Це озброєні джипи з кулеметами, зенітними установками та скорострільною зброєю, екіпаж яких складається з 3-4 осіб. За словами військового експерта, вони є найефективнішими у боротьбі з дронами й збивають до 50% із них. Крім того, всі військові частини на передовій також ведуть боротьбу з дронами. Це не лише Повітряні сили, а й механізовані бригади, морська піхота та інші підрозділи.

Також у протидії застосовуються різні системи ППО, зокрема сучасні та радянські ЗРК, такі як Stormer, Бук, IRIS-T тощо. До боротьби залучені й винищувачі – радянські МіГи, Су, а також нові F-16. Важливу роль відіграють засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), які можуть змусити дрони втрачати орієнтацію, змінювати координати або падати в полі без ураження цілей.

"Ця загроза ймовірна, але сказати, що в нас немає відповіді на ці 500 дронів зараз, я б не сказав", — резюмує Нарожний.

Атака "Шахедів" по Україні: дрони будуть збивати дрони

На думку заступника командира окремого загону безпілотних систем спеціального призначення "Тайфун" НГУ Павла Гвозденко, реалістичність сценарію коли РФ запускає щоденно по 500 дронів по Україні — викликає сумніви. Адже поки що не було щоденних, системних атак навіть по 200 дронів. Проте безперечно, що ворог нарощує свої можливості, адже війна перебуває у фазі, коли жодна зі сторін не має значних проривів.

"Але разом з тим ми також нарощуємо свої спроможності. Нещодавно відбулося зібрання міжнародних лідерів, де було підтверджено підтримку України, включаючи надання додаткових систем ППО та 5000 ракет. Окрім цього, в Україні зростає власне виробництво озброєнь – частина підприємств, що раніше спеціалізувалися на FPV-дронах, уже переходять до виробництва складніших систем, зокрема для перехоплення ворожих дронів. Так, "Шахед" – складна ціль, і його масове застосування завдає нам значних проблем. Але на будь-яку загрозу знаходиться протидія. Не варто драматизувати ситуацію, хоча й потрібно готуватися до найгіршого сценарію, щоб бути спроможними відбивати загрози", — каже Фокусу Гвозденко.

За його словами, Скібіцький озвучив цифри, які свідчать про нарощування російських можливостей. Але варто пам’ятати й про політичний аспект – ці заяви спрямовані не лише на українців, а й на західних партнерів. Це сигнал для них: діяти швидше, не залишати Україну сам на сам із цією загрозою. Адже Україна сьогодні є щитом безпеки Європи.

"Реакція суспільства на ці дані різна, але я впевнений, що ми впораємося з цією загрозою. Наприклад, наш спецпідрозділ, який працює з безпілотними системами, тестує нові розробки українських виробників. Деякі з них мають потенціал для боротьби з "Шахедами". Ми постійно випробовуємо ці засоби, надаємо виробникам зворотний зв’язок, адже наша мета – знайти ефективне, але водночас недороге рішення. Дорогі системи ППО, безумовно, ефективні. Але створити недорогий дрон, здатний збивати "Шахеди", – це справжній виклик. Втім, думаю, що невдовзі ми побачимо такі розробки в дії", — резюмує Гвозденко.

Нагадаємо, Сили безпілотних систем (СБС) Збройних сил України отримали універсальні оптоволоконні модулі "Шовкопряд", призначені для встановлення на безпілотники.

Також Фокус писав про наслідки російської атаки "шахедами" в ніч на 3 березня 2025.