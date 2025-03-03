Россия готовит удар 500 дронами: выдержит ли украинская ПВО самую массовую атаку БПЛА

По данным украинской разведки, Россия наращивает производство дронов и готовится к массированным атакам на Украину. В ближайшее время враг может запускать до 500 "Шахедов" и других беспилотников одновременно. Фокус выяснил, готова ли Украина к этой угрозе, хватает ли средств ПВО и какие технологии помогут бороться с дронами.

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По словам заместителя начальника украинской разведки, генерал-майора Вадима Скибицкого, россияне существенно увеличили выпуск летательных аппаратов различных типов, а не только Shahed. Есть и разведывательные, и имитационные, чтобы перегрузить украинскую ПВО. Кроме этого, враг увеличил количество пусковых площадок, откуда будет запускать еще больше беспилотников. Поэтому РФ планирует уже в середине этого года атаковать Украину по 500 "Шахедов" и других дронов одновременно.

Также Скибицкий отметил, что цели для россиян уже некоторое время неизменны. Это система управления ВСУ, все, что касается авиации, энергетическая система Украины, газотранспортная, предприятия оборонной промышленности, газотранспортная система, наши газовые месторождения.

500 "Шахедов" по Украине: что это значит для ПВО

Военный эксперт Павел Нарожный подчеркивает, что 500 дронов за раз — это не значит 500 дронов в день. Это означает, что враг будет накапливать и за какой-то промежуток времени, раз в 10 дней, раз в 2 недели запускать до 500 дронов. Сейчас рекордное количество "Шахедов" по Украине — 267. Атака состоялась в ночь на 23 февраля.

"Кроме того, когда говорят 500 дронов — это не значит, что все эти 500 дронов будут идти с боеголовкой. Сейчас примерно 50 на 50. То есть половина — это пустышки, которые с двигателем, но без взрывчатки. Может даже с самой простой антенной. Максимально дешевый вариант, который только внешне выглядит, как ударный дрон. И большинство из них просто падает в чистом поле. Их задача — это отвлекать на себя ПВО, радары и все остальное, самолеты, которые сбивают", — объясняет Фокусу Нарожный.

Главная линия защиты — мобильные группы. Это вооруженные джипы с пулеметами, зенитными установками и скорострельным оружием, экипаж которых состоит из 3-4 человек. По словам военного эксперта, они являются самыми эффективными в борьбе с дронами и сбивают до 50% из них. Кроме того, все воинские части на передовой также ведут борьбу с дронами. Это не только Воздушные силы, но и механизированные бригады, морская пехота и другие подразделения.

Также в противодействии применяются различные системы ПВО, в частности современные и советские ЗРК, такие как Stormer, Бук, IRIS-T и тому подобное. К борьбе привлечены и истребители — советские МиГи, Су, а также новые F-16. Важную роль играют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые могут заставить дроны терять ориентацию, менять координаты или падать в поле без поражения целей.

"Эта угроза вероятна, но сказать, что у нас нет ответа на эти 500 дронов сейчас, я бы не сказал", — резюмирует Нарожный.

Атака "Шахедов" по Украине: дроны будут сбивать дроны

По мнению заместителя командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" НГУ Павла Гвозденко, реалистичность сценария когда РФ запускает ежедневно по 500 дронов по Украине — вызывает сомнения. Ведь пока не было ежедневных, системных атак даже по 200 дронов. Однако бесспорно, что враг наращивает свои возможности, ведь война находится в фазе, когда ни одна из сторон не имеет значительных прорывов.

"Но вместе с тем мы также наращиваем свои возможности. Недавно состоялось собрание международных лидеров, где была подтверждена поддержка Украины, включая предоставление дополнительных систем ПВО и 5000 ракет. Кроме этого, в Украине растет собственное производство вооружений — часть предприятий, ранее специализировавшихся на FPV-дронах, уже переходят к производству более сложных систем, в частности для перехвата вражеских дронов. Да, "Шахед" — сложная цель, и его массовое применение доставляет нам значительные проблемы. Но на любую угрозу находится противодействие. Не стоит драматизировать ситуацию, хотя и нужно готовиться к худшему сценарию, чтобы быть способными отражать угрозы", — говорит Фокусу Гвозденко.

По его словам, Скибицкий озвучил цифры, которые свидетельствуют о наращивании российских возможностей. Но стоит помнить и о политическом аспекте — эти заявления направлены не только на украинцев, но и на западных партнеров. Это сигнал для них: действовать быстрее, не оставлять Украину один на один с этой угрозой. Ведь Украина сегодня является щитом безопасности Европы.

"Реакция общества на эти данные разная, но я уверен, что мы справимся с этой угрозой. Например, наше спецподразделение, которое работает с беспилотными системами, тестирует новые разработки украинских производителей. Некоторые из них имеют потенциал для борьбы с "Шахедами". Мы постоянно испытываем эти средства, предоставляем производителям обратную связь, ведь наша цель — найти эффективное, но в то же время недорогое решение. Дорогие системы ПВО, безусловно, эффективны. Но создать недорогой дрон, способный сбивать "Шахеды", — это настоящий вызов. Впрочем, думаю, что вскоре мы увидим такие разработки в действии", — резюмирует Гвозденко.

Напомним, Силы беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины получили универсальные оптоволоконные модули "Шелкопряд", предназначенные для установки на беспилотники.

Также Фокус писал о последствиях российской атаки "шахедами" в ночь на 3 марта 2025 года.