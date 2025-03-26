"Шахед" РФ пролетел над футбольным полем: Харьков под массированной атакой ВС РФ, — Терехов (видео)

В результате массированного налета российских дронов на Харьков получила ранения 12-летняя девочка, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. Один из беспилотников взорвался рядом с многоэтажкой.

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Вечером 26 марта Вооруженные силы российской Федерации провели атаку "Шахедов" на Харьков. Некоторые российские беспилотники взорвались рядом с жилыми домами и вплотную к дороге, свидетельствуют кадры с места событий. Еще один дрон едва не попал в спортсменов на футбольном поле. О последствиях массированной атаки российских беспилотников городской голова Игорь Терехов рассказал в Telegram-канале.

Первые сообщения Терехова об атаках "Шахедов" на Харьков появились в канале в 20:38. Городской голова сообщил о возможном прилете в Киевском районе, позже — об атаке на центральный район. После этого — ряд сообщений о взрывах в городе. Согласно подсчетам мэра, произошло 12 взрывов. Один из ударов произошел совсем рядом с жилым многоэтажным домом и пострадал объект гражданской инфраструктуры: о чем именно идет речь, не указано. В 21:40 мэр написал о последствиях российской атаки: повреждены жилые дома, машины, хозяйственные постройки. Согласно данным Терехова, есть восемь раненых, а погибших нет.

"За последний час враг по меньшей мере 12 раз ударил по Харькову своими боевыми БПЛА", — указано в заметке городского головы.

Атака "Шахедов" — Терехов об ударе по Харькову 26 марта Фото: Скриншот

Атака "Шахедов" — детали

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил детали атаки "Шахедов" ВС РФ, которая состоялась вечером 26 марта. Чиновник написал в Telegram, что в Харькове ранена 12-летняя девочка, которой оказывают помощь врачи, а также 25-летний мужчина. Кроме того, он уточнил количество взрывов — их было 15. Через полчаса появились итоги российской атаки на Харьков. В заметке главы ОВА говорится о шести пострадавших, из них трое — раненых, трое — с реакцией на стресс. В результате удара "Шахедов" начался пожар в Киевском районе, добавил он.

Атака "Шахедов" — Синегубов об ударе по Харькову 26 марта Фото: Скриншот

На вечернюю атаку "Шахедов" на Харьков также отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава правительства написал в Telegram, что россияне повредили жилые многоэтажки. На кадрах с места событий видно городскую улицу с высокими домами, окутанную дымом и со вспышками огня.

Еще одна цель россиян — поселок Золочев, расположенный в 25 км к северо-западу от Харькова и в 19 км от российско-украинской границы, уточнил глава ОВА. В Золочеве "Шахед" попал в жилой дом, есть минимум двое раненых — 14-летняя девочка и 26-летний мужчина. Согласно данным Синегубова, девочка в тяжелом состоянии. Позже чиновник добавил, что пострадали пять человек: ранены две женщины старшего возраста, а еще трое получили реакцию на стресс.

Отметим, 24 марта Фокус писал об атаке российских дронов, которые угрожали восточным и центральным областям. В результате удара РФ произошли разрушения в Запорожской и Киевской областях, сообщили в военных администрациях.

Напоминаем, в ночь на 26 марта произошел масштабный налет беспилотников ВС РФ на Кривой Рог. Тем временем 25 марта россияне ударили ракетами по Сумах: получили ранения около сотни украинцев.