"Совершили военное преступление": РФ целенаправленно ударила "шахедами" по жилой застройке Полтавы

Из-за российской атаки энергетикам пришлось восстанавливать энергоснабжение жителям Полтавы.

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К вечеру 27 марта ВС РФ нанесли массированный удар беспилотниками по гражданской инфраструктуре и жилой застройке Полтавы. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Российские захватчики совершили очередное военное преступление — применив БпЛА типа "Shahed", массированно атаковали Полтаву", — говорится в сообщении.

В Генштабе уточнили, что ВС РФ целенаправленно били по гражданской инфраструктуре, жилой застройке и админзданиях предприятий нефтегазовой промышленности.

"Российский агрессор цинично продолжает врать о своих устремлениях к миру, и дальше умышленно нападая на гражданские объекты, подвергая опасности мирное население", — отметили в Генштабе.

В то же время председатель Полтавской областной военной администрации Владимир Когут сообщал о том, что оккупанты попали в промзону Полтавы, из-за чего энергетикам пришлось восстанавливать энергоснабжение горожанам.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате вражеской атаки не было.

Напомним, вечером 26 марта ВС РФ нанесли комбинированный удар "шахедами" по украинским городам, в результате чего разрушениям подвергся Харьков, Днепр и Золочев.

Ночью 26 марта РФ атаковала Ахтырку "шахедами".