До $8000 на місяць: яким фахівцям в Україні платять найбільше

Найвищий попит зафіксовано на Java-розробників, а також на експертів у галузі кібербезпеки, фінтеху та штучного інтелекту.

Related video

Часто підвищення заробітної плати в ІТ-сфері зумовлене скороченням штатів і нестачею фахівців. У деяких випадках місячний дохід може досягати $8000. Про це йдеться в матеріалі видання"NV Бізнес" із посиланням на дослідження IT-ринку.

Найбільший попит спостерігався на Java-розробників, а також фахівців у галузі кібербезпеки, фінтеху та штучного інтелекту. У 2025 році підвищення заробітної плати в ІТ найчастіше пов'язане зі скороченням чисельності співробітників і дефіцитом кваліфікованих кадрів. У топ-5 напрямів із найбільшим зростанням доходів за рік увійшли:

Data analyst — +25%;

Кібербезпека — +22%;

Data scientist — +17%;

Маркетинг — +13%;

Product owner — +8%.

У цифровому маркетингу бонуси, як правило, перевищують основні зарплати через особливості системи винагород. Найвищі заробітні плати серед фахівців отримують Solution Architect — медіанна зарплата становить $7600 на місяць.

Фахівці в галузі штучного інтелекту заробляють близько $6800, а ML-інженери — $3700. Серед топ-менеджерів найбільші компенсації спостерігаються в таких напрямках, як FinTech ($8000), MedTech ($7800) і GameDev ($7300). На ринку традиційно домінують ФОПи (258 тис.), 51 тис. фахівців мають офіційне працевлаштування, а ще 35 тис. працюють за гіг-контрактами.

У 2024 році кількість активних стартапів в Україні перевищила 2 600, що втричі більше порівняно з 2020 роком. Основна частина українських стартапів зосереджена в таких галузях, як програмне забезпечення та оброблення даних, маркетинг і продажі, а також освітні технології. У топ-10 найуспішніших стартапів України за версією Асоціації увійшли:

Creatio (CRM система) — залучили $200 млн в останньому раунді інвестицій;

Fintech Farm (фінтех) — $32 млн;

Carmoola (автокредитування) — $19,6 млн;

Jome (ex-NewHomesMate; ріелторські послуги) — $9,8 млн;

OneNotary (асистент нотаріусів), Portal AI (АІ-агенти для МСБ) і Esper Bionics (біонічні протези) — по $5 млн;

Kurs Orbital (обслуговування супутників) — $4 млн;

Competera (допомога ріелторам) — $3 млн;

Choice (софт для автоматизації ресторанів) — $2,5 млн.

Найбільш багатообіцяючими стартапами в Асоціації назвали Promova, Deus Robotics, Wantent, Himera і Osavul.

Зазначимо, в Україні певним учасникам бойових дій (УБД) надається право на дострокове пенсійне забезпечення за віком. Для цієї категорії громадян передбачені спеціальні умови для виходу на пенсію.

Раніше в ПФУ розповіли, що деякі громадяни отримують збільшені пенсії, йдеться про постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця.