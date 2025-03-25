До $8000 в месяц: каким специалистам в Украине платят больше всего

Самый высокий спрос зафиксирован на Java-разработчиков, а также на экспертов в области кибербезопасности, финтеха и искусственного интеллекта.

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Часто повышение заработной платы в ІТ-сфере обусловлено сокращением штатов и нехваткой специалистов. В некоторых случаях месячный доход может достигать $8000. Об этом говорится в материале издания "NV Бізнес" со ссылкой на исследование IT-рынка.

Наибольший спрос наблюдался на Java-разработчиков, а также специалистов в области кибербезопасности, финтеха и искусственного интеллекта. В 2025 году повышение заработной платы в ІТ зачастую связано с сокращением численности сотрудников и дефицитом квалифицированных кадров. В топ-5 направлений с наибольшим ростом доходов за год вошли:

Data analyst — +25%;

Кибербезопасность — +22%;

Data scientist — +17%;

Маркетинг — +13%;

Product owner — +8%.

В цифровом маркетинге бонусы, как правило, превышают основные зарплаты из-за особенностей системы вознаграждений. Самые высокие заработные платы среди специалистов получают Solution Architect — медианная зарплата составляет $7600 в месяц.

Специалисты в области искусственного интеллекта зарабатывают около $6800, а ML-инженеры — $3700. Среди топ-менеджеров наибольшие компенсации наблюдаются в таких направлениях, как FinTech ($8000), MedTech ($7800) и GameDev ($7300). На рынке традиционно доминируют ФЛП (258 тыс.), 51 тыс. специалистов имеют официальное трудоустройство, а еще 35 тыс. работают по гиг-контрактам.

В 2024 году число активных стартапов в Украине превысило 2 600, что в три раза больше по сравнению с 2020 годом. Основная часть украинских стартапов сосредоточена в таких областях, как программное обеспечение и обработка данных, маркетинг и продажи, а также образовательные технологии. В топ-10 самых успешных стартапов Украины по версии Ассоциации вошли:

Creatio (CRM система) — привлекли $200 млн в последнем раунде инвестиций;

Fintech Farm (финтех) — $32 млн;

Carmoola (автокредитование) — $19,6 млн;

Jome (ex-NewHomesMate; риелторские услуги) — $9.8 млн;

OneNotary (ассистент нотариусов), Portal AI (ИИ-агенты для МСБ) и Esper Bionics (бионические протезы) — по $5 млн;

Kurs Orbital (обслуживание спутников) — $4 млн;

Competera (помощь риелторам) — $3 млн;

Choice (софт для автоматизации ресторанов) — $2,5 млн.

Наиболее многообещающими стартапами в Ассоциации назвали Promova, Deus Robotics, Wantent, Himera и Osavul.

Отметим, в Украине определенным участникам боевых действий (УБД) предоставляется право на досрочное пенсионное обеспечение по возрасту. Для этой категории граждан предусмотрены специальные условия для выхода на пенсию.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане получают увеличенные пенсии, речь идет о пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. Размер выплат зависит от статуса чернобыльца.