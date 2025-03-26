Почти 100 тысяч гривен: кто из госслужащих получает самую большую зарплату (инфографика)

В Минфине также назвали области, в которых чиновники получают наибольшую заработную плату. Столица и область находится на шестом месте по уровню зарплаты госслужащих.

Related video

Заработная плата в центральных государственных органах Украины выросла. В частности, в феврале 2025 года зарплату получал 21 771 человек, средняя выплата составила 51,4 тысячи гривен, сообщает Министерство финансов Украины. Годом ранее этот показатель был на уровне 38,6 тысяч гривен.

Лидирует по уровню зарплат Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. В НКРЭКУ работают 532 человека, средняя зарплата — 90,1 тысячи гривен.

На втором месте находится Национальное агентство по предотвращению коррупции. Средняя заработная плата в НАПК — 79,4 тысячи гривен, численность сотрудников — 352 человека.

Далее идет Антимонопольный комитет. Там работают 267 человек, средняя зарплата — 77,4 тысячи гривен.

После идет Министерство цифровой трансформации. Численность сотрудников там — 198 человек, а средняя заработная плата — 65,8 тысяч гривен.

На пятом месте — Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовой бирже. Средняя зарплата в комиссии — 64,5 тысяч гривен, а работает 231 человек.

Также в Министерстве рассказали, в каких областях госслужащим платят больше всего. В пятерку областей вошли:

Харьковская со средней зарплатой в 49 800 грн;

Луганская — там средняя заработная плата достигает 44 800 грн;

Херсонская область, где средняя зарплата составляет 43 000 грн;

в Донецкой области средняя заработная плата — 39 800 грн;

Одесская область со средней заработной платой чиновников в 39 100 грн.

Киевская область занимает шестое место. Средняя заработная плата там составляет 36 700 грн.

В области с наименьшей средней заработной платой вошли:

Винницкая область — в среднем чиновники там зарабатывают 19 900 грн;

Черниговская — там госслужащие получают среднюю зарплату в 20 000 грн;

Тернопольская область со средней заработной платой в 21 100 грн;

Кировоградская область, где средняя зарплата чиновников составляет 21 700 грн;

Хмельницкая — там чиновники получают в среднем 22 000 гривен.

Напомним, 25 марта сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко сообщила, что депутаты поддержали законопроект "О государственной службе", который значительно увеличивает зарплаты работников Министерства экономики и других ведомств. После этого народный депутат от "Слуг народа" и член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Алексей Мовчан заявил, что в случае неувеличения заработной платы работникам государственного аппарата будут плохие последствия.