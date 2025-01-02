Средняя зарплата чиновников в Украине выросла за год на 60%: кто получает больше всех (инфографика)

Средняя зарплата работников центральных государственных органов в течение 2024 года выросла с 38,6 до почти 62 тысяч гривен, а руководство некоторых ведомств получает более 200 тысяч.

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Заработная плата чиновников в Украине с января по ноябрь 2024 года выросла более чем на 23 тысячи гривен, то есть на 60 %. Соответствующие данные опубликовало Министерство финансов Украины.

По информации министерства, работники государственных органов в ноябре 2024 года получали в среднем почти 62 тысячи гривен, тогда как в январе средний показатель составлял 38,6 тысячи. То есть, размер средней зарплаты вырос на 61%.

По данным пенсионного фонда Украины, в сентябре 2024 года средняя заработная плата в Украине составляла 18 020 грн. Таким образом, чиновники получают более чем в три раза больше среднего показателя по Украине.

За 11 месяцев 2024 года средняя зарплата чиновников выросла с 38,6 до 61,95 тысячи гривен Фото: Скриншот

Самые высокие зарплаты по инфографике Минфина получают в Антимонопольном комитете Украины. Средний показатель достигает 118,7 тысячи гривен, а у руководства — 215 тысяч.

Вторую строчку занимает Министерство юстиции — здесь работникам выплачивают в среднем 100,5 тысячи гривен. Чуть меньше — 97,2 тысячи — в Центральной избирательной комиссии.

Аппарат Верховной Рады Украины в ноябре получал в среднем 72,59 тысячи гривен по сравнению с 47,5 тысячи в начале года. Средняя заработная плата секретариата Кабинета министров Украины выросла с 57,9 тысячи в январе до 65,51 тысячи гривен в ноябре.

Самая высокая средняя зарплата в Антимонопольном комитете Украины Фото: Скриншот

Напомним, 1 января Фокус выяснил, каких изменений ждать в 2025 году украинцам относительно зарплат и денежных выплат. На их размер влияют показатели, определенные в государственном бюджете на 2025 год. Он предусматривает "замораживание" на 3 года минимальной зарплаты, должностного оклада в бюджетной сфере и прожиточного минимума, то есть минимальная заработная плата в следующем году не будет меняться.

29 декабря Фокус на основе анализа кадрового портала Robota.ua писал, как изменилась зарплата за время войны в Украине. Рост заработных плат наблюдался в середине 2024 года.