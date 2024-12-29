Как изменилась зарплата за время войны: статистика удивляет (инфографика)

Все больше компаний на фоне войны предлагают женщинам профессии, которые считаются мужскими.

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С начала полномасштабной войны в Украине рынок труда претерпел значительные изменения, продемонстрировав свою гибкость и способность адаптироваться к экономическим вызовам и мобилизации. Является очевидным, как изменились уровни заработных плат и предложения по трудоустройству с 2022 года. Об этом свидетельствует анализ кадрового портала Robota.ua.

С середины 2024 года был зафиксирован рост заработных плат, предлагаемых работодателями, что совпало с увеличением ожиданий со стороны соискателей. В январе 2022 года средняя предлагаемая зарплата составляла 16,57 тыс. гривен, а ожидания работников — 17 тыс. гривен. К октябрю 2024 года компании предложили 21,53 тыс. гривен, в то время как ожидания кандидатов возросли до 23,73 тыс. гривен.

Динамика изменения зарплаты

Также к концу текущего года удалось достигнуть около 90% от довоенного уровня вакансий. Самый большой спрос на работников в таких профессиях:

торговля;

логистика;

сельское хозяйство.

И далее остается немалый спрос на цифровых специалистов:

SMM-менеджеры;

интернет-маркетологи.

Количество вакансий

Работодатели вернули бонусы в виде медстрахования или корпоративных обедов. Компании увеличили инвестиции в обучение, а также в переквалификацию сотрудников. Также были введены программы для поддержки ветеранов.

Все больше компаний на фоне войны предлагают женщинам профессии, которые считаются мужскими.

Кроме того, наблюдался рост доли вакансий с гибким или дистанционным форматом на 8-9%. Однако ряд профессий в дальнейшем требует присутствия на рабочем месте: касается продавцов, барменов, строителей. Учитывая это, доля удаленной работы особо не изменилась по сравнению с показателем до войны.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.