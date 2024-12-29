Як змінилася зарплата за час війни: статистика дивує (інфографіка)

Дедалі більше компаній на тлі війни пропонують жінкам професії, які вважаються чоловічими.

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Від початку повномасштабної війни в Україні ринок праці зазнав значних змін, продемонструвавши свою гнучкість і здатність адаптуватися до економічних викликів та мобілізації. Очевидно, як змінилися рівні заробітних плат і пропозиції з працевлаштування з 2022 року. Про це свідчить аналіз кадрового порталу Robota.ua.

Із середини 2024 року було зафіксовано зростання заробітних плат, пропонованих роботодавцями, що збіглося зі збільшенням очікувань з боку претендентів. У січні 2022 року середня пропонована зарплата становила 16,57 тис. гривень, а очікування працівників — 17 тис. гривень. До жовтня 2024 року компанії запропонували 21,53 тис. гривень, тоді як очікування кандидатів зросли до 23,73 тис. гривень.

Динаміка зміни зарплати

Також до кінця поточного року вдалося досягти близько 90% від довоєнного рівня вакансій. Найбільший попит на працівників у таких професіях:

торгівля;

логістика;

сільське господарство.

І далі залишається чималий попит на цифрових фахівців:

SMM-менеджери;

інтернет-маркетологи.

Кількість вакансій

Роботодавці повернули бонуси у вигляді медстрахування або корпоративних обідів. Компанії збільшили інвестиції в навчання, а також у перекваліфікацію співробітників. Також було запроваджено програми для підтримки ветеранів.

Дедалі більше компаній на тлі війни пропонують жінкам професії, які вважаються чоловічими.

Крім того, спостерігалося зростання частки вакансій із гнучким або дистанційним форматом на 8-9%. Однак низка професій надалі вимагає присутності на робочому місці: стосується продавців, барменів, будівельників. З огляду на це, частка віддаленої роботи особливо не змінилася порівняно з показником до війни.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.