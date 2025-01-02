Середня зарплата чиновників в Україні зросла за рік на 60%: хто отримує найбільше (інфографіка)

Середня зарплата працівників центральних державних органів протягом 2024 року виросла з 38,6 до майже 62 тисяч гривень, а керівництво деяких відомств отримує понад 200 тисяч.

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Заробітна плата чиновників в Україні з січня по листопад 2024 року зросла на понад 23 тисячі гривень, тобто на 60 %. Відповідні дані опублікувало Міністерство фінансів України.

За інформацією міністерства, працівники державних органів у листопаді 2024 року отримували в середньому майже 62 тисячі гривень, тоді як у січні середній показних становив 38,6 тисячі. Тобто, розмір середньої зарплати виріс на 61%.

За даними пенсійного фонду України, у вересні 2024 року середня заробітна плата в Україні складала 18 020 грн. Тож чиновники отримують у понад три рази більше за середній показник по Україні.

За 11 місяців 2024 року середня зарплата чиновників зросла з 38,6 до 61,95 тисячі гривень Фото: Скриншот

Найвищі зарплати за інфографікою Мінфіну отримують в Антимонопольному комітеті України. Середній показник сягає 118,7 тисячі гривень, а в керівництва — 215 тисяч.

Другу сходинку посідає Міністерство юстиції — тут працівникам виплачують в середньому 100,5 тисячі гривень. Трохи менше — 97,2 тисячі — у Центральній виборчій комісії.

Апарат Верховної Ради України в листопаді отримував в середньому 72,59 тисячі гривень порівняно з 47,5 тисячі на початку року. Середня заробітна плата секретаріату Кабінету міністрів України зросла з 57,9 тисячі в січні до 65,51 тисячі гривень у листопаді.

Найвища середня зарплата в Антимонопольному комітеті України Фото: Скриншот

Нагадаємо, 1 січня Фокус з'ясував, яких змін чекати у 2025 році українцям стосовно зарплат і грошових виплат. На їхній розмір впливають показники, визначені в державному бюджеті на 2025 рік. Він передбачає "заморожування" на 3 роки мінімальної зарплати, посадового окладу у бюджетній галузі та прожиткового мінімуму, тобто мінімальна заробітна плата наступного року не змінюватиметься.

29 грудня Фокус на основі аналізу кадрового порталу Robota.ua писав, як змінилася зарплата за час війни в Україні. Зростання заробітних плат спостерігалося в середині 2024 року.