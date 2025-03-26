Майже 100 тисяч гривень: хто з держслужбовців отримує найбільшу зарплату (інфографіка)

В Мінфіні також назвали області, в яких чиновники отримують найбільшу заробітну плату. Столиця та область знаходиться на шостому місці за рівнем зарплати держслужбовців.

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Заробітна плата в центральних державних органах України зросла. Зокрема, у лютому 2025 року зарплату отримувала 21 771 особа, середня виплата склала 51,4 тисячі гривень, повідомляє Міністерство фінансів України. Роком раніше цей показник був на рівні 38,6 тисяч гривень.

Лідирує за рівнем зарплат Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. В НКРЕКП працюють 532 людини, середня зарплата — 90,1 тисячі гривень.

На другому місці знаходиться Національне агентство із запобігання корупції. Середня заробітна плата в НАЗК — 79,4 тисячі гривень, чисельність співробітників — 352 особи.

Далі йде Антимонопольний комітет. Там працюють 267 осіб, середня зарплата — 77,4 тисячі гривень.

Після йде Міністерство цифрової трансформації. Чисельність співробітників там — 198 осіб, а середня заробітна плата — 65,8 тисяч гривень.

На п'ятому місці — Національна комісія з цінних паперів та фондової біржі. Середня зарплата в комісії — 64,5 тисяч гривень, а працює 231 особа.

Також в Міністерстві розповіли, в яких областях держслужбовцям платять найбільше. До п'ятірки областей увійшли:

Харківська з середньою зарплатою в 49 800 грн;

Луганська – там середня заробітна плата сягає 44 800 грн;

Херсонська область, де середня зарплата становить 43 000 грн;

в Донецькій області середня заробітна плата — 39 800 грн;

Одеська область із середньою заробітною платою чиновників в 39 100 грн.

Київська область займає шосте місце. Середня заробітна плата там становить 36 700 грн.

До областей з найменшою середньою заробітною платою увійшли:

Вінницька область – в середньому чиновники там заробляють 19 900 грн;

Чернігівська – там держслужбовці отримують середню зарплату у 20 000 грн;

Тернопільська область із середньою заробітною платою у 21 100 грн;

Кіровоградська область, де середня зарплата чиновників становить 21 700 грн;

Хмельницька — там чиновники отримують в середньому 22 000 гривень.

Нагадаємо, 25 березня співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко повідомила, що депутати підтримали законопроєкт "Про державну службу", який значно збільшує зарплати працівників Міністерства економіки та інших відомств. Після цього народний депутат від "Слуг народу" та член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Олексій Мовчан заявив, що в разі незбільшення заробітної плати працівникам державного апарату будуть погані наслідки.